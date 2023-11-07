https://ria.ru/20231107/khamas-1907901339.html
В Израиле заявили об уничтожении тоннелей ХАМАС в Бейт-Хануне
В Израиле заявили об уничтожении тоннелей ХАМАС в Бейт-Хануне - РИА Новости, 07.11.2023
В Израиле заявили об уничтожении тоннелей ХАМАС в Бейт-Хануне
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что уничтожила несколько тоннелей палестинского движения ХАМАС в одном из районов города Бейт-Ханун. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:29
2023-11-07T14:29
2023-11-07T14:42
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что уничтожила несколько тоннелей палестинского движения ХАМАС в одном из районов города Бейт-Ханун."Солдаты Армии обороны Израиля продолжают находить и уничтожать террористические тоннели ХАМАС", - говорится в сообщении армии.По данным армии, несколько тоннелей были обнаружены в одном из районов города Бейт-Ханун, они были уничтожены.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили об уничтожении тоннелей ХАМАС в Бейт-Хануне
Армия Израиля заявила об уничтожении нескольких тоннелей ХАМАС в Бейт-Хануне
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале
, что уничтожила несколько тоннелей палестинского движения ХАМАС в одном из районов города Бейт-Ханун.
"Солдаты Армии обороны Израиля продолжают находить и уничтожать террористические тоннели ХАМАС", - говорится в сообщении армии.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
По данным армии, несколько тоннелей были обнаружены в одном из районов города Бейт-Ханун, они были уничтожены.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.