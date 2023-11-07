https://ria.ru/20231107/kartofel-1907951067.html
Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля
Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля - РИА Новости, 07.11.2023
Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля
Аграрии в Калужской области собрали свыше 40 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем годом ранее, выросли показатели и по ряду других позиций, сообщил... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:33
2023-11-07T16:33
2023-11-07T16:33
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Аграрии в Калужской области собрали свыше 40 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем годом ранее, выросли показатели и по ряду других позиций, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Наши аграрии практически завершили уборочные работы. Вновь собрали хороший урожай. Вырос валовый сбор по ряду направлений: картофель – 40,1 тысячи тонн, плюс 15%; овощи открытого грунта - 12,2 тысячи тонн, плюс 5%; плодово-ягодная продукция - 3,8 тысячи тонн, плюс 40%", - написал губернатор в своем официальном Telegram-канале. По его данным, зерна намолочено порядка 260 тысяч тонн, рапса - 28 тысяч тонн. Оба показателя на уровне прошлого года. "Важнейшая задача – заготовка кормов с учетом динамичного роста нашей приоритетной отрасли – молочного скотоводства. Заготовлено 606 тысяч тонн кормовых единиц. В расчете на одну условную голову скота - это плюс 32% к уровню прошлого года", - отметил глава региона. По словам Шапши, рост показателей урожая – это заслуги сельских тружеников. Он поблагодарил их и подчеркнул, что правительство Калужской области продолжит помогать предприятиям АПК стабильно работать, развивать производства, вводить в оборот дополнительные земли. В этом году на поддержку аграриев областное правительство направило 2,1 миллиарда рублей, сообщил Владислав Шапша.
https://ria.ru/20231101/selkhozproduktsiya-1906809674.html
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калужская область, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша
Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля
Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля
КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости.
Аграрии в Калужской области собрали свыше 40 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем годом ранее, выросли показатели и по ряду других позиций, сообщил губернатор
региона Владислав Шапша.
"Наши аграрии практически завершили уборочные работы. Вновь собрали хороший урожай. Вырос валовый сбор по ряду направлений: картофель – 40,1 тысячи тонн, плюс 15%; овощи открытого грунта - 12,2 тысячи тонн, плюс 5%; плодово-ягодная продукция - 3,8 тысячи тонн, плюс 40%", - написал губернатор в своем официальном Telegram-канале.
Экспорт сельхозпродукции Калужской области с 2018 года вырос в 3,3 раза
По его данным, зерна намолочено порядка 260 тысяч тонн, рапса - 28 тысяч тонн. Оба показателя на уровне прошлого года.
"Важнейшая задача – заготовка кормов с учетом динамичного роста нашей приоритетной отрасли – молочного скотоводства. Заготовлено 606 тысяч тонн кормовых единиц. В расчете на одну условную голову скота - это плюс 32% к уровню прошлого года", - отметил глава региона.
По словам Шапши, рост показателей урожая – это заслуги сельских тружеников. Он поблагодарил их и подчеркнул, что правительство Калужской области продолжит помогать предприятиям АПК стабильно работать, развивать производства, вводить в оборот дополнительные земли. В этом году на поддержку аграриев областное правительство направило 2,1 миллиарда рублей, сообщил Владислав Шапша.
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов