https://ria.ru/20231107/kartofel-1907951067.html

Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля

Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля - РИА Новости, 07.11.2023

Калужские аграрии в 2023 году собрали на 15 процентов больше картофеля

Аграрии в Калужской области собрали свыше 40 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем годом ранее, выросли показатели и по ряду других позиций, сообщил... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:33

2023-11-07T16:33

2023-11-07T16:33

калужская область

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 7 ноя – РИА Новости. Аграрии в Калужской области собрали свыше 40 тысяч тонн картофеля, что на 15% больше, чем годом ранее, выросли показатели и по ряду других позиций, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "Наши аграрии практически завершили уборочные работы. Вновь собрали хороший урожай. Вырос валовый сбор по ряду направлений: картофель – 40,1 тысячи тонн, плюс 15%; овощи открытого грунта - 12,2 тысячи тонн, плюс 5%; плодово-ягодная продукция - 3,8 тысячи тонн, плюс 40%", - написал губернатор в своем официальном Telegram-канале. По его данным, зерна намолочено порядка 260 тысяч тонн, рапса - 28 тысяч тонн. Оба показателя на уровне прошлого года. "Важнейшая задача – заготовка кормов с учетом динамичного роста нашей приоритетной отрасли – молочного скотоводства. Заготовлено 606 тысяч тонн кормовых единиц. В расчете на одну условную голову скота - это плюс 32% к уровню прошлого года", - отметил глава региона. По словам Шапши, рост показателей урожая – это заслуги сельских тружеников. Он поблагодарил их и подчеркнул, что правительство Калужской области продолжит помогать предприятиям АПК стабильно работать, развивать производства, вводить в оборот дополнительные земли. В этом году на поддержку аграриев областное правительство направило 2,1 миллиарда рублей, сообщил Владислав Шапша.

https://ria.ru/20231101/selkhozproduktsiya-1906809674.html

https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша