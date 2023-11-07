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Около Капитолия в Вашингтоне арестовали вооруженного мужчину
Около Капитолия в Вашингтоне арестовали вооруженного мужчину - РИА Новости, 07.11.2023
Около Капитолия в Вашингтоне арестовали вооруженного мужчину
Американские правоохранители арестовали вооруженного мужчину в парке неподалеку от Капитолия в Вашингтоне, сообщает полиция. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:27
2023-11-07T22:27
2023-11-07T22:50
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американские правоохранители арестовали вооруженного мужчину в парке неподалеку от Капитолия в Вашингтоне, сообщает полиция. Как пишет полиция Капитолия в соцсети Х, ее сотрудники арестовали "мужчину с пистолетом" в парке напротив вокзала Юнион Стейшн (Union Station). "Расследование продолжается", - пишет полиция Капитолия, не уточняя каких-либо деталей ЧП.При этом телеканал Fox News со ссылкой на полицию пишет, что у мужчины была винтовка AR-15.
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в мире, вашингтон (штат)
Около Капитолия в Вашингтоне арестовали вооруженного мужчину
Полиция арестовала вооруженного мужчину у Капитолия в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Американские правоохранители арестовали вооруженного мужчину в парке неподалеку от Капитолия в Вашингтоне, сообщает полиция
.
Как пишет полиция Капитолия в соцсети Х, ее сотрудники арестовали "мужчину с пистолетом" в парке напротив вокзала Юнион Стейшн (Union Station).
"Расследование продолжается", - пишет полиция Капитолия, не уточняя каких-либо деталей ЧП.
При этом телеканал Fox News со ссылкой на полицию пишет, что у мужчины была винтовка AR-15.
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