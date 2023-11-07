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СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре - РИА Новости, 07.11.2023
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12:51 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kannabis-1907870208.html
СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре
СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре - РИА Новости, 07.11.2023
СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре
Закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, может быть одобрен на Украине в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:51
2023-11-07T12:51
в мире
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, может быть одобрен на Украине в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского законодателя. В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. Верховная рада 13 июля в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении. "Закон может быть одобрен в этом месяце", - приводит агентство слова украинского законодателя. Как сообщил агентству председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании Верховной рады. Как сообщили два неназванных законодателя, сессия назначена на начало ноября, однако точная дата не приводится. Отмечается, что в случае одобрения украинцы, имеющие медицинский рецепт, получат возможность покупать марихуану через шесть месяцев после вступления закона в силу. Использование в рекреационных целях не будет разрешено. По данным Блумберг, "Украина готовится легализовать медицинскую марихуану для помощи солдатам", страдающим от травм и посттравматического расстройства. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что инициативы киевских властей по легализации наркотиков в стране укладываются в русло политики Запада по превращению Украины в полигон для изучения последствий внедрения в оборот таких препаратов.
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html
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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, михаил радуцкий
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Михаил Радуцкий
СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре

Bloomberg: Рада может одобрить легализацию лекарств на основе каннабиса в ноябре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, может быть одобрен на Украине в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского законодателя.
В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. Верховная рада 13 июля в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении.
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"Закон может быть одобрен в этом месяце", - приводит агентство слова украинского законодателя.
Как сообщил агентству председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании Верховной рады. Как сообщили два неназванных законодателя, сессия назначена на начало ноября, однако точная дата не приводится.
Отмечается, что в случае одобрения украинцы, имеющие медицинский рецепт, получат возможность покупать марихуану через шесть месяцев после вступления закона в силу. Использование в рекреационных целях не будет разрешено.
По данным Блумберг, "Украина готовится легализовать медицинскую марихуану для помощи солдатам", страдающим от травм и посттравматического расстройства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что инициативы киевских властей по легализации наркотиков в стране укладываются в русло политики Запада по превращению Украины в полигон для изучения последствий внедрения в оборот таких препаратов.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМихаил Радуцкий
 
 
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