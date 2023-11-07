https://ria.ru/20231107/kannabis-1907870208.html

СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре

СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре - РИА Новости, 07.11.2023

СМИ: на Украине могут легализовать лекарства на основе каннабиса в ноябре

Закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, может быть одобрен на Украине в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:51

2023-11-07T12:51

2023-11-07T12:51

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украина

верховная рада украины

владимир зеленский

михаил радуцкий

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях, может быть одобрен на Украине в ноябре, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного украинского законодателя. В конце июня Владимир Зеленский на заседании парламента выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны. Верховная рада 13 июля в первом чтении поддержала законопроект о легализации в стране лекарств на основе марихуаны, далее законопроект будет рассматриваться во втором чтении. "Закон может быть одобрен в этом месяце", - приводит агентство слова украинского законодателя. Как сообщил агентству председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании Верховной рады. Как сообщили два неназванных законодателя, сессия назначена на начало ноября, однако точная дата не приводится. Отмечается, что в случае одобрения украинцы, имеющие медицинский рецепт, получат возможность покупать марихуану через шесть месяцев после вступления закона в силу. Использование в рекреационных целях не будет разрешено. По данным Блумберг, "Украина готовится легализовать медицинскую марихуану для помощи солдатам", страдающим от травм и посттравматического расстройства. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что инициативы киевских властей по легализации наркотиков в стране укладываются в русло политики Запада по превращению Украины в полигон для изучения последствий внедрения в оборот таких препаратов.

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886614309.html

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в мире, украина, верховная рада украины, владимир зеленский, михаил радуцкий