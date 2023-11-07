Рейтинг@Mail.ru
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:12 07.11.2023 (обновлено: 17:46 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kabel-1907760254.html
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:12
2023-11-07T17:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907759878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef24863d85f4303d0ed977bd941109af.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей – школ, поликлиник и торговых центров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Оплетка кабеля не содержит вредоносных веществ, а в случае возгорания не выделяет токсичные испарения и не приводит к нарушению работы оборудования. Изделие может применяться для сигнализаций, контроля доступа, автоматики, голосового и светового информирования. По кабелю проходят аналоговые или цифровые сигналы между устройствами. Благодаря этому подобные провода могут применяться при возведении школ, поликлиник, торговых центров и других объектов, говорится в сообщении."В Москве около двадцати предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные. Например, инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше ста километров кабеля", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.Кабель прошел сертификацию и получил все необходимые документы для начала серийного производства."Долгое время кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения производили из ПВХ-пластикатов. При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с влагой могли разрушить близлежащие конструкции и оборудование. Изделия из безгалогенных полимерных материалов не только безопасны и надежны, но и обладают улучшенными электрическими параметрами, имеют больший срок службы и могут эксплуатироваться при воздействии солнца и повышенной влажности", – приводят в сообщении слова начальника отдела разработок, главного конструктора предприятия Романа Кузнецова.Предприятие начало свою работу в 1997 году и сегодня считается одним крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в стране. Мощности завода позволяют выпускать специальные провода, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии для разного рода нужд. В 2021 году завод получил статус промышленного комплекса, а в прошлом году его включили в список системообразующих организаций страны. В компании работают более полутысячи человек. За 26 лет существования специалисты завода изготовили свыше 850 тысяч километров кабеля, а ежегодно они выпускают более 2 тысяч видов продукции, напомнили в пресс-службе.Там отметили, что сегодня столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.Столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20231106/nanoserebro-1907339517.html
https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html
https://ria.ru/20231101/mtsd-4-1906623260.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907759878_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a12f60be23e6085a0a14be667fb0a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ

Овчинский: инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ

© Фото : Пресс-служба ДИППСпециалист московской компании "Спецкабель", где изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей
Специалист московской компании Спецкабель, где изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Специалист московской компании "Спецкабель", где изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей – школ, поликлиник и торговых центров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Оплетка кабеля не содержит вредоносных веществ, а в случае возгорания не выделяет токсичные испарения и не приводит к нарушению работы оборудования. Изделие может применяться для сигнализаций, контроля доступа, автоматики, голосового и светового информирования. По кабелю проходят аналоговые или цифровые сигналы между устройствами. Благодаря этому подобные провода могут применяться при возведении школ, поликлиник, торговых центров и других объектов, говорится в сообщении.
Производство медицинской и косметической продукции с наносеребром
Овчинский: московский производитель медпродукции выходит на новые рынки
6 ноября, 09:13
"В Москве около двадцати предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные. Например, инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше ста километров кабеля", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.
Кабель прошел сертификацию и получил все необходимые документы для начала серийного производства.
"Долгое время кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения производили из ПВХ-пластикатов. При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с влагой могли разрушить близлежащие конструкции и оборудование. Изделия из безгалогенных полимерных материалов не только безопасны и надежны, но и обладают улучшенными электрическими параметрами, имеют больший срок службы и могут эксплуатироваться при воздействии солнца и повышенной влажности", – приводят в сообщении слова начальника отдела разработок, главного конструктора предприятия Романа Кузнецова.
Устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тыс. ватт разработали на московском предприятии
Новую модель устройства для лазерной очистки разработали в Москве
3 ноября, 07:12
Предприятие начало свою работу в 1997 году и сегодня считается одним крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в стране. Мощности завода позволяют выпускать специальные провода, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии для разного рода нужд. В 2021 году завод получил статус промышленного комплекса, а в прошлом году его включили в список системообразующих организаций страны. В компании работают более полутысячи человек. За 26 лет существования специалисты завода изготовили свыше 850 тысяч километров кабеля, а ежегодно они выпускают более 2 тысяч видов продукции, напомнили в пресс-службе.
Там отметили, что сегодня столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.
Столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов, подчеркнули в пресс-службе.
Приборы учета производителя Москвы установили на станциях МЦД-4 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Приборы учета производителя Москвы установили на станциях МЦД-4
1 ноября, 11:12
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала