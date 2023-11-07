https://ria.ru/20231107/kabel-1907760254.html
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ - РИА Новости, 07.11.2023
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T07:12
2023-11-07T07:12
2023-11-07T17:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей – школ, поликлиник и торговых центров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Оплетка кабеля не содержит вредоносных веществ, а в случае возгорания не выделяет токсичные испарения и не приводит к нарушению работы оборудования. Изделие может применяться для сигнализаций, контроля доступа, автоматики, голосового и светового информирования. По кабелю проходят аналоговые или цифровые сигналы между устройствами. Благодаря этому подобные провода могут применяться при возведении школ, поликлиник, торговых центров и других объектов, говорится в сообщении."В Москве около двадцати предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные. Например, инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше ста километров кабеля", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.Кабель прошел сертификацию и получил все необходимые документы для начала серийного производства."Долгое время кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения производили из ПВХ-пластикатов. При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с влагой могли разрушить близлежащие конструкции и оборудование. Изделия из безгалогенных полимерных материалов не только безопасны и надежны, но и обладают улучшенными электрическими параметрами, имеют больший срок службы и могут эксплуатироваться при воздействии солнца и повышенной влажности", – приводят в сообщении слова начальника отдела разработок, главного конструктора предприятия Романа Кузнецова.Предприятие начало свою работу в 1997 году и сегодня считается одним крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в стране. Мощности завода позволяют выпускать специальные провода, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии для разного рода нужд. В 2021 году завод получил статус промышленного комплекса, а в прошлом году его включили в список системообразующих организаций страны. В компании работают более полутысячи человек. За 26 лет существования специалисты завода изготовили свыше 850 тысяч километров кабеля, а ежегодно они выпускают более 2 тысяч видов продукции, напомнили в пресс-службе.Там отметили, что сегодня столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.Столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов, подчеркнули в пресс-службе.
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https://ria.ru/20231103/ochistka-1907069059.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
Овчинский: инженеры из Москвы создали спецкабель для соцобъектов и ТЦ
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Специалисты московской компании "Спецкабель" изобрели линейку сигнальных кабелей повышенной безопасности, предназначенных для зданий с местами массового скопления людей – школ, поликлиник и торговых центров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Оплетка кабеля не содержит вредоносных веществ, а в случае возгорания не выделяет токсичные испарения и не приводит к нарушению работы оборудования. Изделие может применяться для сигнализаций, контроля доступа, автоматики, голосового и светового информирования. По кабелю проходят аналоговые или цифровые сигналы между устройствами. Благодаря этому подобные провода могут применяться при возведении школ, поликлиник, торговых центров и других объектов, говорится в сообщении.
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"В Москве около двадцати предприятий производят кабельно-проводниковую продукцию, востребованную во многих отраслях. Компании наращивают объемы производства, а также выводят на рынок новые продукты, в том числе узкоспециализированные. Например, инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей. Оболочка и изоляция кабеля выполнена из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. Компания уже выпустила свыше ста километров кабеля", – цитирует пресс-служба слова главы ДИПП.
Кабель прошел сертификацию и получил все необходимые документы для начала серийного производства.
"Долгое время кабели для систем сигнализации, управления доступом, автоматики, голосового и светового оповещения производили из ПВХ-пластикатов. При горении они выделяют дым в высоких концентрациях, газ и токсичные вещества, что затрудняло эвакуацию людей, а при взаимодействии с влагой могли разрушить близлежащие конструкции и оборудование. Изделия из безгалогенных полимерных материалов не только безопасны и надежны, но и обладают улучшенными электрическими параметрами, имеют больший срок службы и могут эксплуатироваться при воздействии солнца и повышенной влажности", – приводят в сообщении слова начальника отдела разработок, главного конструктора предприятия Романа Кузнецова.
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Предприятие начало свою работу в 1997 году и сегодня считается одним крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в стране. Мощности завода позволяют выпускать специальные провода, кабельные сборки и огнестойкие кабельные линии для разного рода нужд. В 2021 году завод получил статус промышленного комплекса, а в прошлом году его включили в список системообразующих организаций страны. В компании работают более полутысячи человек. За 26 лет существования специалисты завода изготовили свыше 850 тысяч километров кабеля, а ежегодно они выпускают более 2 тысяч видов продукции, напомнили в пресс-службе.
Там отметили, что сегодня столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 720 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника, добавили в ДИПП.
Столичные власти дают возможность для роста крупным, малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает им доступ к рынкам сбыта, комплексной инфраструктуре, а также мерам поддержки со стороны города, среди которых субсидии и целевые займы. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов, подчеркнули в пресс-службе.
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