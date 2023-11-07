https://ria.ru/20231107/izrail-1907940896.html

ХАМАС до последнего держало в тайне операцию против Израиля, пишут СМИ

ХАМАС до последнего держало в тайне операцию против Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023

ХАМАС до последнего держало в тайне операцию против Израиля, пишут СМИ

Палестинское движение ХАМАС до последнего держало в тайне детали об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля, приказы передавались в устной форме, пишет... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:05

2023-11-07T16:05

2023-11-07T16:06

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС до последнего держало в тайне детали об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля, приказы передавались в устной форме, пишет британская газета Guardian. Издание ссылается на ряд источников, включая сотрудников израильских спецслужб, экспертов, а также людей, знакомых с деталями допроса задержанных бойцов ХАМАС. "Решение передать инструкции устно тысячам бойцов ХАМАС... было последней из серии мер, призванных обмануть одну из самых мощных систем наблюдения в мире и скрыть от сети шпионов какую-либо информацию о том, что вот-вот должно произойти", - пишет издание. Как отмечается, инструкции передавались сначала командующим батальонами, численностью 100 и более человек, затем командующим взводами численностью 20 или 30 человек, которые в свою очередь доводили информацию до командиров более малочисленных подразделений. После об операции рассказывали друзьям, родственникам и соседям. По данным источников Guardian, палестинская группировка "Исламский джихад" также заранее не получила уведомления от ХАМАС о начале операции против Израиля, но впоследствии к ней присоединилась. Как пишет издание, каждому подразделению была дана отдельная цель: военная база, кибуц, дорога или город. При этом отмечается, что музыкальный фестиваль, в результате нападения на который погибли десятки человек, не входил в число первоначальных целей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

https://ria.ru/20231105/zhurnalisty-1907492860.html

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

израиль

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году