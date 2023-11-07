https://ria.ru/20231107/italiya-1907871159.html

Италия дала гражданство девочке, чтобы ее не отключали от жизнеобеспечения

Италия дала гражданство девочке, чтобы ее не отключали от жизнеобеспечения - РИА Новости, 07.11.2023

Италия дала гражданство девочке, чтобы ее не отключали от жизнеобеспечения

Совет министров Италии в понедельник предоставил гражданство неизлечимо больной девочке из Великобритании, чтобы предотвратить ее отключение от системы... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:54

2023-11-07T12:54

2023-11-07T12:54

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РИМ, 7 ноя - РИА Новости. Совет министров Италии в понедельник предоставил гражданство неизлечимо больной девочке из Великобритании, чтобы предотвратить ее отключение от системы жизнеобеспечения, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Восьмимесячная Инди Грегори страдает редким митохондриальным заболеванием, которое препятствует выработке необходимой телу энергии. Врачи больницы города Ноттингем считают болезнь неизлечимой, сообщила газета il Messaggero. Высокий суд Лондона отклонил просьбу родителей разрешить перевезти малышку в Рим, где ее жизнеобеспечение поддерживалось бы искусственно. Вопрос предоставления гражданства девочке был единственным в повестке экстренного заседания Совмина Италии. "Решение последовало за готовностью педиатрической больницы Bambino Gesù ("Младенец Иисус") по поводу госпитализации Инди Грегори и последующего запроса о предоставлении итальянского гражданства, поданного адвокатами родителей. Правительство Италии также сообщило руководству больницы и семье о своем обязательстве покрыть расходы на лечение, которое окажется необходимым", - говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи. Премьер Италии Джорджа Мелони заверила, что "сделает всё, что может, чтобы защитить" жизнь девочки и "право родителей сделать всё, что они могут, для нее".

https://ria.ru/20231031/vetnam-1906439290.html

https://ria.ru/20231101/pozhar-1906731779.html

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в мире, здоровье - общество, италия, великобритания, ноттингем, джорджа мелони