https://ria.ru/20231107/grazhdanstvo-1907980624.html
В МВД предложили ужесточить контроль за принятием российского гражданства
В МВД предложили ужесточить контроль за принятием российского гражданства - РИА Новости, 07.11.2023
В МВД предложили ужесточить контроль за принятием российского гражданства
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе представления личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области предложил ужесточить... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:58
2023-11-07T17:58
2023-11-07T17:58
россия
оренбургская область
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе представления личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области предложил ужесточить контроль за принятием гражданства России иностранцами, а также "удалять с территории страны" тех, кто представляет угрозу, при этом аннулируя правовые статусы, говорится официальном сайте МВД России. "Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию. Требуются дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы - аннулировать", - приводятся слова Колокольцева на сайте МВД РФ. Ранее глава МВД РФ отмечал, что сегодня с наркотиками связано каждое четвертое преступление мигрантов. "Еще два года назад - каждое восьмое. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий", - подчеркивал Колокольцев.
https://ria.ru/20231026/grazhdanstvo-1905139678.html
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россия, оренбургская область, владимир колокольцев, общество
Россия, Оренбургская область, Владимир Колокольцев, Общество
В МВД предложили ужесточить контроль за принятием российского гражданства
Глава МВД предложил ужесточить контроль за принятием гражданства РФ иностранцами
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе представления личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области предложил ужесточить контроль за принятием гражданства России иностранцами, а также "удалять с территории страны" тех, кто представляет угрозу, при этом аннулируя правовые статусы, говорится официальном сайте
МВД России.
"Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию. Требуются дополнительные меры по выявлению лиц, уклоняющихся от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, а правовые статусы - аннулировать", - приводятся слова Колокольцева на сайте МВД РФ.
Ранее глава МВД РФ отмечал, что сегодня с наркотиками связано каждое четвертое преступление мигрантов. "Еще два года назад - каждое восьмое. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий", - подчеркивал Колокольцев.
Много важных изменений: в России вступил в силу новый закон о гражданстве