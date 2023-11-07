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Ас-Сиси обсудил с Макроном действия по сдерживанию ситуации в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
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22:43 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/gaza-1908037235.html
Ас-Сиси обсудил с Макроном действия по сдерживанию ситуации в Газе
Ас-Сиси обсудил с Макроном действия по сдерживанию ситуации в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Ас-Сиси обсудил с Макроном действия по сдерживанию ситуации в Газе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора дипломатические действия по сдерживанию... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:43
2023-11-07T22:43
в мире
израиль
египет
эммануэль макрон
абдель фаттах ас-сиси
хамас
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора дипломатические действия по сдерживанию ситуации в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера. "Разговор состоялся в рамках продолжающихся консультаций между двумя президентами по ситуации в секторе Газа. Состоялось рассмотрение результатов региональных и международных дипломатических действий и контактов для сдерживания ситуации", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми, опубликованном в соцсетях. Фахми отметил, что ас-Сиси подчеркнул необходимость активизации усилий для прекращения огня и облегчения доставки гуманитарной помощи в Газу. В заявлении сообщается, что президенты Египта и Франции договорились продолжать консультации и координацию по событиям на Ближнем Востоке и работу над тем, чтобы убедить стороны найти пути решения кризиса. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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в мире, израиль, египет, эммануэль макрон, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, Египет, Эммануэль Макрон, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
Ас-Сиси обсудил с Макроном действия по сдерживанию ситуации в Газе

Ас-Сиси и Макрон обсудили дипломатические действия по замедлению ситуации в Газе

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломка на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломка на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломка на севере сектора Газа
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора дипломатические действия по сдерживанию ситуации в секторе Газа, сообщила канцелярия египетского лидера.
"Разговор состоялся в рамках продолжающихся консультаций между двумя президентами по ситуации в секторе Газа. Состоялось рассмотрение результатов региональных и международных дипломатических действий и контактов для сдерживания ситуации", - говорится в заявлении официального представителя египетского президента Ахмеда Фахми, опубликованном в соцсетях.
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2 ноября, 08:00
Фахми отметил, что ас-Сиси подчеркнул необходимость активизации усилий для прекращения огня и облегчения доставки гуманитарной помощи в Газу.
В заявлении сообщается, что президенты Египта и Франции договорились продолжать консультации и координацию по событиям на Ближнем Востоке и работу над тем, чтобы убедить стороны найти пути решения кризиса.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 10,3 тысячи, пострадали более 25 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильЕгипетЭммануэль МакронАбдель Фаттах ас-СисиХАМАС
 
 
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