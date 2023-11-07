https://ria.ru/20231107/gaza-1908026361.html

Израиль заявил о боях в сердце Газы

Израиль заявил о боях в сердце Газы - РИА Новости, 07.11.2023

Израиль заявил о боях в сердце Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС, заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант в телеобращении. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:18

2023-11-07T21:18

2023-11-07T21:57

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

тель-авив

оон

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС, заявил глава Минобороны страны Йоав Галлант в телеобращении."Силы ЦАХАЛ находятся в сердце города Газа. Они подошли с севера и юга и шли в атаку в полной координации с военно-воздушными и военно-морскими силами", — сказал он.Министр назвал сектор Газа "крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством", и отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников.По его словам, международное давление на Израиль будет возрастать, но Тель-Авив продолжит военные действия до полной победы над ХАМАС.В минувшее воскресенье пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что израильские силы полностью окружили город Газа и вышли к морю, фактически разделив анклав на северную и южную части.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, тель-авив, оон