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Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
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18:05 07.11.2023 (обновлено: 19:25 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gaza-1907982681.html
Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник
Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023
Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник
Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:05
2023-11-07T19:25
снг
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
сектор газа
анатолий викторов
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил РИА Новости дипломатический источник."К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", — сказал собеседник агентства.По его словам, посольство России неоднократно ставило этот вопрос перед Тель-Авивом и получало заверения на положительный итог. Источник добавил, что эвакуацию россиян из Газы можно ожидать в ближайшие дни.Как заявил на прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html
https://ria.ru/20231107/palestintsy-1907868019.html
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снг, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сектор газа, анатолий викторов, хамас, москва
СНГ, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Сектор Газа, Анатолий Викторов, ХАМАС, Москва
Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник

Источник сообщил, что для эвакуации россиян из Газы не хватает согласия Израиля

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по сектору Газа
Последствия удара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
«
"К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", — сказал собеседник агентства.
По его словам, посольство России неоднократно ставило этот вопрос перед Тель-Авивом и получало заверения на положительный итог. Источник добавил, что эвакуацию россиян из Газы можно ожидать в ближайшие дни.
Как заявил на прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.
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Обострение конфликта в секторе Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
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В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
СНГИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаСектор ГазаАнатолий ВикторовХАМАСМосква
 
 
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