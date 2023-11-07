https://ria.ru/20231107/gaza-1907982681.html

Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник

Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник - РИА Новости, 07.11.2023

Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил источник

Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:05

2023-11-07T18:05

2023-11-07T19:25

снг

израиль

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

палестина

сектор газа

анатолий викторов

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Израиль пока не дал согласия на эвакуацию россиян из Газы, сообщил РИА Новости дипломатический источник."К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах", — сказал собеседник агентства.По его словам, посольство России неоднократно ставило этот вопрос перед Тель-Авивом и получало заверения на положительный итог. Источник добавил, что эвакуацию россиян из Газы можно ожидать в ближайшие дни.Как заявил на прошлой неделе посол в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из сектора Газа числятся порядка 600 россиян. Он отметил, что Москва ждет от властей Египта сигнал, когда можно будет провести эвакуацию через КПП "Рафах". Для проведения мероприятия направят российских дипломатов из Каира, а также задействуют автобусы и самолеты.Обострение конфликта в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч, свыше 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html

https://ria.ru/20231107/palestintsy-1907868019.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, сектор газа, анатолий викторов, хамас, москва