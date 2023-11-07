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В Еврокомиссии заявили, что ЕС отправил 320 тонн гумпомощи для сектора Газа
В Еврокомиссии заявили, что ЕС отправил 320 тонн гумпомощи для сектора Газа - РИА Новости, 07.11.2023
В Еврокомиссии заявили, что ЕС отправил 320 тонн гумпомощи для сектора Газа
Европейский союз в последние недели всего отправил в Египет восемь самолетов с 320 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила в сети X... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:40
2023-11-07T16:40
2023-11-07T16:41
в мире
египет
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Европейский союз в последние недели всего отправил в Египет восемь самолетов с 320 тоннами гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила в сети X Европейская комиссия. "Во вторник отправлено два новых рейса со 115 тоннами гуманитарной помощи для сектора Газа… За последние недели число рейсов помощи ЕС Газе достигло восьми, на них отправлено 320 тонн гуманитарных грузов", - указывается в сообщении. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС увеличивает помощь сектору Газа еще на 25 миллионов евро, что в общей сложности доведет ее до ста миллионов евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Еврокомиссии заявили, что ЕС отправил 320 тонн гумпомощи для сектора Газа
ЕК: ЕС отправил 320 тонн гумпомощи для сектора Газа за последние недели