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ВОЗ ошиблась, назвав число погибших медработников в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2023
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13:49 07.11.2023 (обновлено: 14:21 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gaza-1907888373.html
ВОЗ ошиблась, назвав число погибших медработников в секторе Газа
ВОЗ ошиблась, назвав число погибших медработников в секторе Газа - РИА Новости, 07.11.2023
ВОЗ ошиблась, назвав число погибших медработников в секторе Газа
В секторе Газа с 7 октября при исполнении служебных обязанностей были убиты 16 медицинских работников, цифра 161 была указана по ошибке, заявил на брифинге в... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:49
2023-11-07T14:21
в мире
воз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
израиль
россия
женева (город)
кристиан линдмайер
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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. В секторе Газа с 7 октября при исполнении служебных обязанностей были убиты 16 медицинских работников, цифра 161 была указана по ошибке, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.Ранее в ходе брифинга Линдмайер сообщил, что при исполнении служебных обязанностей был убит 161 медработник."Извините, я допустил ошибку, когда сообщил цифры о количестве медицинских работников, погибших с 7 октября. Я по ошибке добавил ноль. Речь идет о 16 погибших медицинских работниках, а не о 160 (он тогда сказал 161 - ред.)", - пояснил представитель ВОЗ.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, израиль, россия, женева (город), кристиан линдмайер, владимир путин, хамас, оон
В мире, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество, Израиль, Россия, Женева (город), Кристиан Линдмайер, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
ВОЗ ошиблась, назвав число погибших медработников в секторе Газа

ВОЗ: в Газе за месяц погибло 16 медработников

© AP Photo / Fatima ShbairПоиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Поиск выживших после израильской бомбардировки в лагере беженцев Магази в секторе Газа
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ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. В секторе Газа с 7 октября при исполнении служебных обязанностей были убиты 16 медицинских работников, цифра 161 была указана по ошибке, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
Ранее в ходе брифинга Линдмайер сообщил, что при исполнении служебных обязанностей был убит 161 медработник.
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Глава ВОЗ потрясен сообщениями об атаках на "скорые" в секторе Газа
4 ноября, 00:24
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"Извините, я допустил ошибку, когда сообщил цифры о количестве медицинских работников, погибших с 7 октября. Я по ошибке добавил ноль. Речь идет о 16 погибших медицинских работниках, а не о 160 (он тогда сказал 161 - ред.)", - пояснил представитель ВОЗ.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбществоИзраильРоссияЖенева (город)Кристиан ЛиндмайерВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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