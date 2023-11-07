https://ria.ru/20231107/gaza-1907867078.html

В Кремле рассказали о работе по эвакуации желающих покинуть Газу

В Кремле рассказали о работе по эвакуации желающих покинуть Газу - РИА Новости, 07.11.2023

В Кремле рассказали о работе по эвакуации желающих покинуть Газу

Желающих покинуть Газу достаточно много, это очень сложная работа, потому что нужно синхронизировать процесс со всеми сторонами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:39

2023-11-07T12:39

2023-11-07T12:44

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

дмитрий песков

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Желающих покинуть Газу достаточно много, это очень сложная работа, потому что нужно синхронизировать процесс со всеми сторонами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Достаточно много желающих покинуть сейчас Газу. Мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, это очень сложная работа, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, а также "получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования". "Наши дипломаты продолжают этим заниматься", - подытожил Песков. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, дмитрий песков, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году