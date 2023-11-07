https://ria.ru/20231107/gaza-1907827333.html
Армия Израиля сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС в Газе
Армия Израиля сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Армия Израиля сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС в Газе
Израильские военные взяли под контроль опорный пункт ХАМАС на севере Газы, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:07
2023-11-07T10:07
2023-11-07T10:25
в мире
израиль
север
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
ссср
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Израильские военные взяли под контроль опорный пункт ХАМАС на севере Газы, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html
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в мире, израиль, север, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ссср, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Север, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, СССР, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Армия Израиля сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС в Газе
Армия Израиля сообщила о захвате военного опорного пункта ХАМАС на севере Газы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Израильские военные взяли под контроль опорный пункт ХАМАС на севере Газы, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram
.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке
. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины
и Израиля, но создано было только последнее.
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Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.