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Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек - РИА Новости, 07.11.2023
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05:32 07.11.2023 (обновлено: 06:03 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gaza-1907807598.html
Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек
Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек - РИА Новости, 07.11.2023
Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек
В результате израильского авиаудара по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T05:32
2023-11-07T06:03
в мире
израиль
палестина
сектор газа
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский минздрав. &quot;По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа&quot;, — передает телеканал.Отмечается, что медицинский комплекс, в который входят детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника, подвергся прямым и непрямым попаданиям ракет. Кроме того, по данным телеканала, по меньшей мере два палестинца погибли и еще несколько пострадали после отдельных налетов ВВС Израиля на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе. Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек

Al Jazeera: при ударе ЦАХАЛ по больнице Насера погибли не менее восьми человек

© FADEL SENNAДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара
© FADEL SENNA
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя РИА Новости. В результате израильского авиаудара по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский минздрав.
«

"По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа", — передает телеканал.

Отмечается, что медицинский комплекс, в который входят детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника, подвергся прямым и непрямым попаданиям ракет.
Кроме того, по данным телеканала, по меньшей мере два палестинца погибли и еще несколько пострадали после отдельных налетов ВВС Израиля на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильПалестинаСектор ГазаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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