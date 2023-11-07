https://ria.ru/20231107/gaza-1907807598.html

Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек

Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек - РИА Новости, 07.11.2023

Армия Израиля ударила по больнице Насера в Газе, погибли восемь человек

В результате израильского авиаудара по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T05:32

2023-11-07T05:32

2023-11-07T06:03

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палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В результате израильского авиаудара по больничному комплексу Насера в Газе погибли как минимум восемь человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на палестинский минздрав. "По данным палестинского министерства здравоохранения, по меньшей мере восемь человек были убиты и десятки ранены в результате нападения Израиля на медицинский комплекс Насера ​​в городе Газа", — передает телеканал.Отмечается, что медицинский комплекс, в который входят детская, офтальмологическая и психиатрическая больницы, а также специализированная клиника, подвергся прямым и непрямым попаданиям ракет. Кроме того, по данным телеканала, по меньшей мере два палестинца погибли и еще несколько пострадали после отдельных налетов ВВС Израиля на окрестности больницы Камаль Адван и больницы Аль-Кудс в Газе. Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году