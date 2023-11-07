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За Израиль ответишь: Байден проиграет президентские выборы - РИА Новости, 07.11.2023
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08:00 07.11.2023 (обновлено: 10:00 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html
За Израиль ответишь: Байден проиграет президентские выборы
За Израиль ответишь: Байден проиграет президентские выборы - РИА Новости, 07.11.2023
За Израиль ответишь: Байден проиграет президентские выборы
Безоговорочная поддержка Израиля очень дорого обойдется США и администрации Байдена — и дело вовсе не в миллиардах долларов, выделенных еврейскому государству... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:00
2023-11-07T10:00
израиль
мичиган
роберт кеннеди
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907819564_250:235:2914:1733_1920x0_80_0_0_3c61fffc552bcfe94c11df114d96c0c4.jpg
Безоговорочная поддержка Израиля очень дорого обойдется США и администрации Байдена — и дело вовсе не в миллиардах долларов, выделенных еврейскому государству. Именно на Штаты, чье покровительство и военная мощь дают Израилю возможность безнаказанно убивать тысячи палестинцев в секторе Газа, обращен гнев всего исламского мира — и хотя правительства арабских стран все еще надеются, что им удастся убедить Вашингтон надавить на Нетаньяху и остановить геноцид палестинцев, эти иллюзии скоро окончательно рассеются. И отношение к Америке как к главному врагу двухмиллиардного исламского мира только усилится — с соответствующими последствиями для американского влияния не только на Большом Ближнем Востоке, но и во всем мире. Более того: даже в самих США однозначно произраильская позиция Байдена уже оказывает серьезнейшее влияние на исход предстоящих ровно через год президентских выборов.И дело тут не только в расколе внутри правящей демократической партии — ее левое крыло выступает против бомбежек Газы и требует остановить Израиль. Многие демократы ужасаются творимым Израилем военным преступлениям, но истеблишмент умеет игнорировать мнение избирателей. Практически всегда — за исключением периода выборов. Потому что на выборах через год избиратели припомнят Байдену то, что он говорил и делал во время бомбежек Газы. Конечно, левые демократы не станут в отместку голосовать за Трампа, тем более что республиканцы занимают еще более произраильскую позицию, чем нынешняя администрация, но они могут отдать свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди или вообще не станут голосовать. И в первую очередь это касается демократов-мусульман, а таких немало.Но проблема даже не в их количестве, а в том, в каких штатах они живут. В 2020-м Байден победил в Мичигане — одном из так называемых колеблющихся штатов, то есть тех, где избиратели отдают большинство голосов то демократам, то республиканцам. Тогда преимущество Байдена составило 155 тысяч голосов — достаточно заметная цифра для штата с десятимиллионным населением. За него проголосовали и большинство из 146 тысяч пришедших на выборы местных мусульман, традиционно предпочитавших демократов. Но теперь они не будут поддерживать Байдена — это признает в своем репортаже даже CNN. То есть демократы потеряют Мичиган — об этом свидетельствуют и свежие опросы общественного мнения. Преимущество Трампа перед Байденом в этом штате достигло пяти процентов: 48 на 43 процента. Понятно, что тут дело не только в мусульманах: Байден последовательно теряет поддержку практически во всех основных группах своего ядерного электората — от латиноамериканцев до негров (среди которых, кстати, немало мусульман).И самое главное: действующий президент сейчас проигрывает не только в Мичигане, но и в пяти из шести колеблющихся штатов. Причем его отставание от Трампа везде ощутимо, а в Неваде достигает даже десяти процентов. Байден лидирует только в Висконсине, но всего на два процента.Что это означает? Что при сохранении нынешних тенденций Байден практически гарантированно проигрывает президентские выборы — ведь их исход определяют именно колеблющиеся штаты. Практически все остальные голосуют традиционно: одни за синих (демократов), другие за красных (республиканцев). Даже если в общенациональных опросах Байден сумеет опередить Трампа (а сейчас он отстает от него и тут), это ни на что не повлияет — проиграв в колеблющихся штатах, он потеряет Белый дом.Как демократы собираются помешать возвращению Трампа? Посадить его в тюрьму они, конечно, могут, но это приведет лишь к тому, что из-за решетки экс-президент получит еще больше голосов и триумфально въедет в Белый дом. Запретить его регистрацию в отдельных штатах, чтобы, придя на выборы, избиратели просто не увидели в бюллетенях фамилию Трампа? Но это приведет к ответному удару со стороны республиканцев — их штаты начнут блокировать у себя регистрацию Байдена. Не говоря уже о том, что подобное взаимное вычеркивание станет огромным шагом к отказу отдельных штатов от признания легитимности выборов и их итогов, то есть откроет путь к развалу федерации.Остается только вариант с убийством Трампа, но и этим задача решается лишь наполовину. "Вашингтонское болото" может физически ликвидировать ненавистного кандидата, но это не обеспечит переизбрание Байдена и сохранение у власти демократов. Оглушенные убийством избиратели проголосуют за сменщика убиенного экс-президента — станет ли им губернатор Флориды Десантис или кто-то другой. Конечно, все они будут чуть более приемлемы для элиты, чем Трамп, — но зато произойдет радикализация Республиканской партии и еще большее усиление в ней позиций трампистов.То есть у "вашингтонского болота" просто нет работающей стратегии, обеспечивающей в ноябре 2024-го переизбрание Байдена. А международная ситуация — и на Украине, и особенно на Ближнем Востоке — будет работать лишь на снижение поддержки американскими избиратели действующего президента. При этом изменить свою внешнеполитическую линию (ни по Украине, ни по Израилю) Байден просто не может, то есть он продолжит закапывать сам себя. Понятно, впрочем, что американский истеблишмент не собирается допускать возвращения Трампа в Белый дом, и в ближайшие месяцы мы увидим, как именно они попытаются осуществить невозможное.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231106/ugroza-1907599141.html
https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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израиль, мичиган, роберт кеннеди, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, аналитика
Израиль, Мичиган, Роберт Кеннеди, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Аналитика

За Израиль ответишь: Байден проиграет президентские выборы

© AP Photo / Abed KhaledМужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Безоговорочная поддержка Израиля очень дорого обойдется США и администрации Байдена — и дело вовсе не в миллиардах долларов, выделенных еврейскому государству. Именно на Штаты, чье покровительство и военная мощь дают Израилю возможность безнаказанно убивать тысячи палестинцев в секторе Газа, обращен гнев всего исламского мира — и хотя правительства арабских стран все еще надеются, что им удастся убедить Вашингтон надавить на Нетаньяху и остановить геноцид палестинцев, эти иллюзии скоро окончательно рассеются. И отношение к Америке как к главному врагу двухмиллиардного исламского мира только усилится — с соответствующими последствиями для американского влияния не только на Большом Ближнем Востоке, но и во всем мире. Более того: даже в самих США однозначно произраильская позиция Байдена уже оказывает серьезнейшее влияние на исход предстоящих ровно через год президентских выборов.
И дело тут не только в расколе внутри правящей демократической партии — ее левое крыло выступает против бомбежек Газы и требует остановить Израиль. Многие демократы ужасаются творимым Израилем военным преступлениям, но истеблишмент умеет игнорировать мнение избирателей. Практически всегда — за исключением периода выборов. Потому что на выборах через год избиратели припомнят Байдену то, что он говорил и делал во время бомбежек Газы. Конечно, левые демократы не станут в отместку голосовать за Трампа, тем более что республиканцы занимают еще более произраильскую позицию, чем нынешняя администрация, но они могут отдать свой голос за независимого кандидата Роберта Кеннеди или вообще не станут голосовать. И в первую очередь это касается демократов-мусульман, а таких немало.
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Но проблема даже не в их количестве, а в том, в каких штатах они живут. В 2020-м Байден победил в Мичигане — одном из так называемых колеблющихся штатов, то есть тех, где избиратели отдают большинство голосов то демократам, то республиканцам. Тогда преимущество Байдена составило 155 тысяч голосов — достаточно заметная цифра для штата с десятимиллионным населением. За него проголосовали и большинство из 146 тысяч пришедших на выборы местных мусульман, традиционно предпочитавших демократов. Но теперь они не будут поддерживать Байдена — это признает в своем репортаже даже CNN. То есть демократы потеряют Мичиган — об этом свидетельствуют и свежие опросы общественного мнения. Преимущество Трампа перед Байденом в этом штате достигло пяти процентов: 48 на 43 процента. Понятно, что тут дело не только в мусульманах: Байден последовательно теряет поддержку практически во всех основных группах своего ядерного электората — от латиноамериканцев до негров (среди которых, кстати, немало мусульман).
И самое главное: действующий президент сейчас проигрывает не только в Мичигане, но и в пяти из шести колеблющихся штатов. Причем его отставание от Трампа везде ощутимо, а в Неваде достигает даже десяти процентов. Байден лидирует только в Висконсине, но всего на два процента.
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Что это означает? Что при сохранении нынешних тенденций Байден практически гарантированно проигрывает президентские выборы — ведь их исход определяют именно колеблющиеся штаты. Практически все остальные голосуют традиционно: одни за синих (демократов), другие за красных (республиканцев). Даже если в общенациональных опросах Байден сумеет опередить Трампа (а сейчас он отстает от него и тут), это ни на что не повлияет — проиграв в колеблющихся штатах, он потеряет Белый дом.
Как демократы собираются помешать возвращению Трампа? Посадить его в тюрьму они, конечно, могут, но это приведет лишь к тому, что из-за решетки экс-президент получит еще больше голосов и триумфально въедет в Белый дом. Запретить его регистрацию в отдельных штатах, чтобы, придя на выборы, избиратели просто не увидели в бюллетенях фамилию Трампа? Но это приведет к ответному удару со стороны республиканцев — их штаты начнут блокировать у себя регистрацию Байдена. Не говоря уже о том, что подобное взаимное вычеркивание станет огромным шагом к отказу отдельных штатов от признания легитимности выборов и их итогов, то есть откроет путь к развалу федерации.
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Остается только вариант с убийством Трампа, но и этим задача решается лишь наполовину. "Вашингтонское болото" может физически ликвидировать ненавистного кандидата, но это не обеспечит переизбрание Байдена и сохранение у власти демократов. Оглушенные убийством избиратели проголосуют за сменщика убиенного экс-президента — станет ли им губернатор Флориды Десантис или кто-то другой. Конечно, все они будут чуть более приемлемы для элиты, чем Трамп, — но зато произойдет радикализация Республиканской партии и еще большее усиление в ней позиций трампистов.
То есть у "вашингтонского болота" просто нет работающей стратегии, обеспечивающей в ноябре 2024-го переизбрание Байдена. А международная ситуация — и на Украине, и особенно на Ближнем Востоке — будет работать лишь на снижение поддержки американскими избиратели действующего президента. При этом изменить свою внешнеполитическую линию (ни по Украине, ни по Израилю) Байден просто не может, то есть он продолжит закапывать сам себя. Понятно, впрочем, что американский истеблишмент не собирается допускать возвращения Трампа в Белый дом, и в ближайшие месяцы мы увидим, как именно они попытаются осуществить невозможное.
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