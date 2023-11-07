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В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина - РИА Новости, 07.11.2023
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21:33 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/gas-1908028479.html
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина - РИА Новости, 07.11.2023
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина
Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадавшая женщина отказалась ехать в больницу, сообщает региональное... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:33
2023-11-07T21:33
происшествия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадавшая женщина отказалась ехать в больницу, сообщает региональное управление МЧС. "В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что разрушений нет, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина

В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде взорвался газ, пострадала женщина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, пострадавшая женщина отказалась ехать в больницу, сообщает региональное управление МЧС.
«
"В 20.30 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в доме по улице Геройская. В результате происшествия погибших нет. Хозяйка квартиры от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушений нет, помощь пожарно-спасательных подразделений не потребовалась.
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