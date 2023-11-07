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Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса - РИА Новости, 07.11.2023
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11:38 07.11.2023 (обновлено: 11:39 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/frantsiya-1907848212.html
Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса
Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса - РИА Новости, 07.11.2023
Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса
Франция вышла из инфляционного кризиса, начавшегося в конце 2021 года, и власти продолжают работать над снижением цен, заявил во вторник министр финансов страны РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:38
2023-11-07T11:39
экономика
франция
брюно ле мэр
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Франция вышла из инфляционного кризиса, начавшегося в конце 2021 года, и власти продолжают работать над снижением цен, заявил во вторник министр финансов страны Брюно Ле Мэр. В конце октября глава французского минфина заявил, что страна "выходит из инфляционного кризиса". "Да, инфляционный кризис позади нас. Я это подтверждаю", - сказал он в эфире радиостанции RMC. По словам министра, благодаря политике властей справиться с кризисом удалось всего за два года. Однако несмотря на это, ситуация для многих французов продолжает оставаться непростой, поскольку цены на продовольствие остаются повышенными, признал Ле Мэр. Глава минфина заверил, что власти продолжают делать все возможное для скорейшего снижения цен, однако отметил, что речь идёт только о снижении, а не о возврате к уровню 2021 года до начала кризиса. Министр также добавил, что в 2024 году инфляция должна снизиться до 2,6%. Ранее предварительный отчет Национального института статистики Франции (Insee) показал, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 4%. В конце лета министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что цены на пять тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
https://ria.ru/20230927/frantsiya-1898960410.html
https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html
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экономика, франция, брюно ле мэр
Экономика, Франция, Брюно Ле Мэр
Во Франции заявили о выходе из инфляционного кризиса

Глава Минфина Брюно Ле Мэр: Франция вышла из инфляционного кризиса

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 7 ноя – РИА Новости. Франция вышла из инфляционного кризиса, начавшегося в конце 2021 года, и власти продолжают работать над снижением цен, заявил во вторник министр финансов страны Брюно Ле Мэр.
В конце октября глава французского минфина заявил, что страна "выходит из инфляционного кризиса".
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"Да, инфляционный кризис позади нас. Я это подтверждаю", - сказал он в эфире радиостанции RMC.
По словам министра, благодаря политике властей справиться с кризисом удалось всего за два года. Однако несмотря на это, ситуация для многих французов продолжает оставаться непростой, поскольку цены на продовольствие остаются повышенными, признал Ле Мэр.
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Глава минфина заверил, что власти продолжают делать все возможное для скорейшего снижения цен, однако отметил, что речь идёт только о снижении, а не о возврате к уровню 2021 года до начала кризиса. Министр также добавил, что в 2024 году инфляция должна снизиться до 2,6%.
Ранее предварительный отчет Национального института статистики Франции (Insee) показал, что годовая инфляция в стране в октябре замедлилась до 4%.
В конце лета министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что цены на пять тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией. В июне министр предупредил, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата.
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