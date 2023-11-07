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Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия - РИА Новости, 07.11.2023
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11:35 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/france-1907847926.html
Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия
Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия - РИА Новости, 07.11.2023
Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия
Власти Франции задержали почти 500 человек за месяц за действия антисемитского характера, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Sud Radio. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:35
2023-11-07T11:35
в мире
израиль
франция
жеральд дарманен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали почти 500 человек за месяц за действия антисемитского характера, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Sud Radio. "Мы выявили более тысячи актов антисемитизма, 1100 за месяц. Это вдвое больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек были задержаны, это очень существенно", - сообщил министр. Он указал, что среди них 120 человек - иностранцы. Некоторые уже были высланы из страны, еще 15 находятся в центрах временного задержания в ожидании депортации, сообщил Дарманен. По его словам, среди авторов антисемитских актов очень много молодежи. Ранее Дарманен сообщал, что дал указания префектам жестко реагировать на любые проявления антисемитизма. Если они совершены иностранными гражданами, их вид на жительство будет изыматься. Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта после 7 октября участились антисемитские действия. Власти ввели максимальный уровень террористической угрозы в стране. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231104/germaniya-1907305225.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
израиль
франция
сектор газа
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в мире, израиль, франция, жеральд дарманен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Франция, Жеральд Дарманен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Во Франции почти 500 человек задержали за месяц за антисемитские действия

Дарманен: 490 человек задержали во Франции за месяц за антисемитские действия

© Фото : Union des Etudiants Juifs de France Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи
Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Union des Etudiants Juifs de France
Звезды Давида на доме в Париже, где проживают евреи
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Франции задержали почти 500 человек за месяц за действия антисемитского характера, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире радиостанции Sud Radio.
"Мы выявили более тысячи актов антисемитизма, 1100 за месяц. Это вдвое больше, чем за весь 2022 год. Более 490 человек были задержаны, это очень существенно", - сообщил министр.
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Он указал, что среди них 120 человек - иностранцы. Некоторые уже были высланы из страны, еще 15 находятся в центрах временного задержания в ожидании депортации, сообщил Дарманен.
По его словам, среди авторов антисемитских актов очень много молодежи.
Ранее Дарманен сообщал, что дал указания префектам жестко реагировать на любые проявления антисемитизма. Если они совершены иностранными гражданами, их вид на жительство будет изыматься.
Во Франции на фоне обострения палестино-израильского конфликта после 7 октября участились антисемитские действия. Власти ввели максимальный уровень террористической угрозы в стране.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильФранцияЖеральд ДарманенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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