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В Москве выполнили 60% работ по благоустройству у станции метро "Физтех" - РИА Новости, 07.11.2023
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10:10 07.11.2023
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В Москве выполнили 60% работ по благоустройству у станции метро "Физтех"
В Москве выполнили 60% работ по благоустройству у станции метро "Физтех" - РИА Новости, 07.11.2023
В Москве выполнили 60% работ по благоустройству у станции метро "Физтех"
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема запланированных работ по благоустройству возле новой станции метро "Физтех" на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:10
2023-11-07T10:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема запланированных работ по благоустройству возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Обустраиваем для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение", - отметил Бирюков. По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау. Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока. "В рамках проекта расширяем существующие тротуары, обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет составит почти 51,3 тысячи квадратных метров. Ведется монтаж опор освещения - в общей сложности установим у метро "Физтех" более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта смонтировали пять современных остановочных павильонов, восемь существующих в связи с изменением маршрутов автобусов перенесут. Обновили более 62,9 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно будет организована перехватывающая плоскостная парковка около метро. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, создано общественное пространство, где вскоре появятся зоны отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни организуют две спортивные площадки с теннисными столами и современным оборудованием. "В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появился модульный скейт-парк с зоной отдыха вокруг, там сейчас обустраивают оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. На территории возле станции метро разбили более 116 тысяч квадратных метров газона, весной запланирована высадка около 520 деревьев и кустарников. Полностью благоустройство будет завершено в 2024 году", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20231030/moskva-1906136411.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве выполнили 60% работ по благоустройству у станции метро "Физтех"

Бирюков: выполнено 60% работ по благоустройству возле метро "Физтех" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтанция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена
Станция Физтех Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Станция "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили 60% от общего объема запланированных работ по благоустройству возле новой станции метро "Физтех" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Обустраиваем для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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По его словам, в границы работ вошли прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улица Летчика Спирина от дома 12, корпус 1 до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.
Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода убрали под землю в кабельную канализацию общей протяженностью более 18,7 километра, дополнительно проложили системы водостока.
"В рамках проекта расширяем существующие тротуары, обустроили новые около выходов из метро и на улице Академика Ландау. Вместо заброшенной железной дороги появились пешеходные аллеи, общая площадь пешеходной зоны теперь составляет составит почти 51,3 тысячи квадратных метров. Ведется монтаж опор освещения - в общей сложности установим у метро "Физтех" более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров, нерегулируемые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
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Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта смонтировали пять современных остановочных павильонов, восемь существующих в связи с изменением маршрутов автобусов перенесут. Обновили более 62,9 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части, увеличили число парковочных мест, дополнительно будет организована перехватывающая плоскостная парковка около метро.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на пустующей территории, прилегающей к дублеру Дмитровского шоссе, создано общественное пространство, где вскоре появятся зоны отдыха и спорта. Для любителей активного образа жизни организуют две спортивные площадки с теннисными столами и современным оборудованием.
"В результате благоустройства на улице Летчика Спирина у дома №2, корпус 1 появился модульный скейт-парк с зоной отдыха вокруг, там сейчас обустраивают оригинальные навесы и дизайнерские скамейки в форме капли. На территории возле станции метро разбили более 116 тысяч квадратных метров газона, весной запланирована высадка около 520 деревьев и кустарников. Полностью благоустройство будет завершено в 2024 году", - добавил Бирюков.
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