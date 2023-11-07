https://ria.ru/20231107/filimonov-1908005501.html
Филимонов назвал приоритетами ЖКХ, здравоохранение и транспорт
Филимонов назвал приоритетами ЖКХ, здравоохранение и транспорт - РИА Новости, 07.11.2023
Филимонов назвал приоритетами ЖКХ, здравоохранение и транспорт
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов провел первую встречу с главами муниципалитетов и руководителями профильных департаментов правительства... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:31
2023-11-07T19:31
2023-11-07T19:31
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
жкх
здравоохранение
транспорт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов провел первую встречу с главами муниципалитетов и руководителями профильных департаментов правительства региона, отметив, что сейчас в приоритете вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта и благоустройства, сообщила пресс-служба врио губернатора. "Сейчас наш приоритет - вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта, благоустройства. Самое важное - забота о людях, в частности, проблемы жителей отдаленных территорий. Нужно слышать людей", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Врио губернатора со среды намерен лично встречаться с главами муниципалитетов, руководителями отраслевых департаментов. На этой неделе планируется выезд по Вологде, на следующей неделе запланирован визит в Череповец. "Каждому главе нужно знать проблемы своего района или округа, предлагать эффективные решения проблем", - сказал он. По словам Филимонова, в регионе еженедельно будут составлять рейтинги эффективности работы муниципалитетов. На прошлой неделе президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова. В минувшую пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Филимонова.
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вологодская область, георгий филимонов, жкх, здравоохранение, транспорт
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов, ЖКХ, Здравоохранение, Транспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов провел первую встречу с главами муниципалитетов и руководителями профильных департаментов правительства региона, отметив, что сейчас в приоритете вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта и благоустройства, сообщила пресс-служба врио губернатора.
"Сейчас наш приоритет - вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспорта, благоустройства. Самое важное - забота о людях, в частности, проблемы жителей отдаленных территорий. Нужно слышать людей", - отметил Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
Врио губернатора со среды намерен лично встречаться с главами муниципалитетов, руководителями отраслевых департаментов. На этой неделе планируется выезд по Вологде
, на следующей неделе запланирован визит в Череповец
.
"Каждому главе нужно знать проблемы своего района или округа, предлагать эффективные решения проблем", - сказал он.
По словам Филимонова, в регионе еженедельно будут составлять рейтинги эффективности работы муниципалитетов.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин
удовлетворил заявление губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
о досрочном прекращении полномочий и назначил врио главы региона зампреда правительства Подмосковья
Георгия Филимонова. В минувшую пятницу полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан
представил членам правительства региона врио губернатора Вологодской области Филимонова.
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