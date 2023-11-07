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В США еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими - РИА Новости, 07.11.2023
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12:14 07.11.2023 (обновлено: 12:19 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/evrey-1907857343.html
В США еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими
В США еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими - РИА Новости, 07.11.2023
В США еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими
Еврей погиб из-за травм, полученных во время столкновения с пропалестинскими протестующими на демонстрации в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:14
2023-11-07T12:19
израиль
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврей погиб из-за травм, полученных во время столкновения с пропалестинскими протестующими на демонстрации в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа по округу Вентура и газета New York Times. "Мужчина 69 лет, идентифицированный Полом Кесслером, скончался в результате травм, полученных во время ссоры на произраильском/пропалестинском мероприятии", - говорится в релизе на сайте офиса шерифа. Как отмечается, офис шерифа не "исключает возможности преступления на почве ненависти". По данным офиса шерифа, мужчина вступил в перепалку с одним или несколькими участниками протеста, в результате Кесслер упал и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, где после он умер от полученных травм. По данным газеты New York Times, Кесслер был евреем. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231106/antisemitizm-1907767258.html
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израиль, в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
Израиль, В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В США еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими

В Калифорнии еврей погиб при столкновении с пропалестинскими протестующими

© AP Photo / Ross D. FranklinПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Полиция США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврей погиб из-за травм, полученных во время столкновения с пропалестинскими протестующими на демонстрации в американском штате Калифорния, сообщает офис шерифа по округу Вентура и газета New York Times.
"Мужчина 69 лет, идентифицированный Полом Кесслером, скончался в результате травм, полученных во время ссоры на произраильском/пропалестинском мероприятии", - говорится в релизе на сайте офиса шерифа.
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Как отмечается, офис шерифа не "исключает возможности преступления на почве ненависти".
По данным офиса шерифа, мужчина вступил в перепалку с одним или несколькими участниками протеста, в результате Кесслер упал и ударился головой. Мужчину доставили в больницу, где после он умер от полученных травм.
По данным газеты New York Times, Кесслер был евреем.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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