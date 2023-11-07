https://ria.ru/20231107/evakuatsiya-1908042421.html
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа - РИА Новости, 07.11.2023
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"), получивший комментарий сотрудников... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:34
2023-11-07T23:34
2023-11-07T23:35
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украина
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа, сообщил украинский телеканал "Суспильне" ("Общественное"), получивший комментарий сотрудников украинского посольства в Египте. "Из сектора Газа выпустили первую группу украинских граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Как сообщается, по данным на вечер 7 ноября, удалось эвакуировать 20 человек. На границе с Египтом их встретили сотрудники посольства. Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук говорил, что разрешение на эвакуацию из сектора Газа получила первая группа, в которой 101 гражданин Украины, по его данным, их должны были вывезти 7 ноября, остальные 266 человек планируют вывести в 8 ноября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа
Общественное: первая группа граждан Украины из 20 человек покинула сектор Газа
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости.
Первая группа граждан Украины смогла покинуть сектор Газа, сообщил украинский телеканал "Суспильне
" ("Общественное"), получивший комментарий сотрудников украинского посольства в Египте.
"Из сектора Газа выпустили первую группу украинских граждан", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Как сообщается, по данным на вечер 7 ноября, удалось эвакуировать 20 человек. На границе с Египтом их встретили сотрудники посольства.
Ранее украинский посол в Израиле
Евгений Корнийчук говорил, что разрешение на эвакуацию из сектора Газа получила первая группа, в которой 101 гражданин Украины, по его данным, их должны были вывезти 7 ноября, остальные 266 человек планируют вывести в 8 ноября.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС