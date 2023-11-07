https://ria.ru/20231107/evakuatsiya-1907989632.html

В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск

В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск - РИА Новости, 07.11.2023

В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск

Пассажиров поезда Москва-Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:26

2023-11-07T18:26

2023-11-07T18:26

происшествия

рязань

москва

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РЯЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиров поезда Москва-Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами, через 40 минут он продолжил движение, на график следования других поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня в 15.36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва-Челябинск были эвакуированы пассажиры. Спустя 40 минут пассажиры были возвращены в вагоны, поезд продолжил движение по маршруту", - сообщили в МЖД. Уточняется, что на движение других поездов ситуация не повлияла. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20231025/vokzal-1905194888.html

рязань

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, рязань, москва