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В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск - РИА Новости, 07.11.2023
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18:26 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/evakuatsiya-1907989632.html
В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск
В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск - РИА Новости, 07.11.2023
В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск
Пассажиров поезда Москва-Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами,... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:26
2023-11-07T18:26
происшествия
рязань
москва
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РЯЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиров поезда Москва-Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами, через 40 минут он продолжил движение, на график следования других поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). "Сегодня в 15.36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва-Челябинск были эвакуированы пассажиры. Спустя 40 минут пассажиры были возвращены в вагоны, поезд продолжил движение по маршруту", - сообщили в МЖД. Уточняется, что на движение других поездов ситуация не повлияла. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда", - добавили в ведомстве.
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происшествия, рязань, москва
Происшествия, Рязань, Москва
В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск

В Рязани эвакуировали пассажиров поезда, следовавшего из Москвы в Челябинск

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 ноя - РИА Новости. Пассажиров поезда Москва-Челябинск эвакуировали на железнодорожной станции в Рязани в связи с проведением оперативных мероприятий правоохранительными органами, через 40 минут он продолжил движение, на график следования других поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
"Сегодня в 15.36 на станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва-Челябинск были эвакуированы пассажиры. Спустя 40 минут пассажиры были возвращены в вагоны, поезд продолжил движение по маршруту", - сообщили в МЖД.
Уточняется, что на движение других поездов ситуация не повлияла. "Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда", - добавили в ведомстве.
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