https://ria.ru/20231107/elektrichestvo-1907826871.html
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов - РИА Новости, 07.11.2023
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов
Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:05
2023-11-07T10:05
2023-11-07T10:06
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_e46b16bb23826dafebc8bd06720a0e85.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по региону, приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова замминистра энергетики Павла Сниккарса. "Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", - сообщил он. Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2024 года ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (тариф повышается при росте энергопотребления) с целью решения проблемы перекрестного субсидирования. Нововведение не является обязательным. Возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, отмечают в Минэнерго. "Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий", - обращает внимание замминистра энергетики РФ.
https://ria.ru/20231102/produkty-1906900576.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245143_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_d983749014838f1a32486c0fdae6b03d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов
Минэнерго: электричество из-за дифтарифов подорожает лишь для ряда потребителей