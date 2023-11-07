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В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов - РИА Новости, 07.11.2023
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10:05 07.11.2023 (обновлено: 10:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/elektrichestvo-1907826871.html
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов - РИА Новости, 07.11.2023
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов
Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:05
2023-11-07T10:06
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по региону, приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова замминистра энергетики Павла Сниккарса. "Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", - сообщил он. Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2024 года ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (тариф повышается при росте энергопотребления) с целью решения проблемы перекрестного субсидирования. Нововведение не является обязательным. Возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, отмечают в Минэнерго. "Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий", - обращает внимание замминистра энергетики РФ.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов

Минэнерго: электричество из-за дифтарифов подорожает лишь для ряда потребителей

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Хакасии
Линии электропередач в Хакасии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач в Хакасии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по региону, приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова замминистра энергетики Павла Сниккарса.
«
"Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", - сообщил он.
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Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2024 года ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (тариф повышается при росте энергопотребления) с целью решения проблемы перекрестного субсидирования.
Нововведение не является обязательным. Возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, отмечают в Минэнерго.
"Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий", - обращает внимание замминистра энергетики РФ.
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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