https://ria.ru/20231107/elektrichestvo-1907826871.html

В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов

В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов - РИА Новости, 07.11.2023

В Минэнерго рассказали, для кого подорожает электричество из-за дифтарифов

Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T10:05

2023-11-07T10:05

2023-11-07T10:06

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, чье энергопотребление существенно превышает среднее значение по региону, приводятся в сообщении Минэнерго РФ слова замминистра энергетики Павла Сниккарса. "Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь потребителей, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях", - сообщил он. Федеральная антимонопольная служба предложила с 1 января 2024 года ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию в регионах РФ (тариф повышается при росте энергопотребления) с целью решения проблемы перекрестного субсидирования. Нововведение не является обязательным. Возможное внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, отмечают в Минэнерго. "Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий", - обращает внимание замминистра энергетики РФ.

https://ria.ru/20231102/produkty-1906900576.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)