https://ria.ru/20231107/ekskursiya-1907844683.html

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста по делу о гибели диггеров в Москве

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста по делу о гибели диггеров в Москве - РИА Новости, 07.11.2023

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста по делу о гибели диггеров в Москве

Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит жалобы на продление ареста гендиректору туристического агрегатора "Спутник" Александру Киму и организатору экскурсий по московским РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:19

2023-11-07T11:19

2023-11-07T11:19

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 8 ноября рассмотрит жалобы на продление ареста гендиректору туристического агрегатора "Спутник" Александру Киму и организатору экскурсий по московским подземным коллекторам Никите Дубасу по делу о гибели восьми человек, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание состоится 8 ноября в 13.30", - сказала собеседница агентства. Защитники намерены добиваться смягчения меры пресечения на домашний арест. Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Киму и Дубасу до 21 января 2024 года. Как сообщал следователь, это необходимо, поскольку по делу назначены медицинские экспертизы, запрошены сведения в кредитных организациях, МЧС, гидрометцентре. Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек). Оба вину не признали. Также по делу суд заочно арестовал директора ООО "Авангард" Александра Лазовского. По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли. Российский союз туриндустрии (РСТ) заявлял, что предъявление обвинения Киму по этому делу противоречит общему смыслу ч. 1 ст. 238 УК РФ, а также "фактическим и экономическим отношениям, складывающимся на туристическом рынке". В письмах за подписью президента РСТ Ильи Уманского, направленных министру экономического развития Максиму Решетникову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину, указывалось, что компания "Спутник", как агрегатор, связывала потребителей и организатора экскурсии, продавала билеты, но "не должна нести ответственность за происшествия, которые могут происходить в ходе проведения самой экскурсии".

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

https://ria.ru/20230823/kollektor-1891810736.html

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происшествия, москва, московский городской суд