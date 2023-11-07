https://ria.ru/20231107/dtp-1907959475.html

В Москве таксист и 12-летний пешеход попали в больницу после ДТП

В Москве таксист и 12-летний пешеход попали в больницу после ДТП - РИА Новости, 07.11.2023

В Москве таксист и 12-летний пешеход попали в больницу после ДТП

Двенадцатилетний мальчик и водитель такси доставлены в медучреждение с травмами после ДТП на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:05

2023-11-07T17:05

2023-11-07T17:13

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик и водитель такси доставлены в медучреждение с травмами после ДТП на северо-востоке Москвы, сообщает столичная прокуратура. Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила, что днем на пересечении улиц Серебрякова и Снежной Hyundai столкнулся с "Ладой", после чего один из автомобилей вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов. В экстренных службах РИА Новости уточняли, что травмы получили ребёнок и двое взрослых, причем один из пострадавших - не пешеход. "Водитель автомобиля такси и несовершеннолетний пешеход, 12-летний мальчик, доставлены в медицинские учреждения", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. По данным ведомства, водитель такси Hyundai врезался в остановившуюся "Ладу", которая от удара вылетела на тротуар, где были пешеходы.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, москва, авто