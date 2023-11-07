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На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено - РИА Новости, 07.11.2023
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08:14 07.11.2023 (обновлено: 14:07 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dtp-1907813912.html
На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено
На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено - РИА Новости, 07.11.2023
На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено
Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:14
2023-11-07T14:07
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть ... Движение в районе происшествия затруднено, занято две полосы из пяти", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной видеозаписи, содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Также столкнулись несколько машин, следовавших за фурой. "В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали РИА Новости позднее в пресс-службе московского главка МВД РФ.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено

Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го км МКАД, движение затруднено

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть ... Движение в районе происшествия затруднено, занято две полосы из пяти", - говорится в сообщении.
Согласно опубликованной видеозаписи, содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Также столкнулись несколько машин, следовавших за фурой.
"В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали РИА Новости позднее в пресс-службе московского главка МВД РФ.
 
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