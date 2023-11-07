https://ria.ru/20231107/dtp-1907813912.html

На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено

На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено - РИА Новости, 07.11.2023

На МКАД опрокинулся грузовик, движение затруднено

Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T08:14

2023-11-07T08:14

2023-11-07T14:07

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Грузовик опрокинулся на внутренней стороне 52-го километра МКАД, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 52-го километра МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть ... Движение в районе происшествия затруднено, занято две полосы из пяти", - говорится в сообщении. Согласно опубликованной видеозаписи, содержимое грузовика высыпалось на проезжую часть. Также столкнулись несколько машин, следовавших за фурой. "В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали РИА Новости позднее в пресс-службе московского главка МВД РФ.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад