https://ria.ru/20231107/donetsk-1907956231.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО

Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:51

2023-11-07T16:51

2023-11-07T16:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 16.25 украинские войска открыли огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины