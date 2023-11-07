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Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО
Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:51
2023-11-07T16:51
2023-11-07T16:57
специальная военная операция на украине
происшествия
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало, что в 16.25 украинские войска открыли огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка, выпустив три ракеты из РСЗО."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще две ракеты из РСЗО