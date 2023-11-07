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Минфин рассказал о снижении нефтегазовых доходов

Минфин рассказал о снижении нефтегазовых доходов - РИА Новости, 07.11.2023

Минфин рассказал о снижении нефтегазовых доходов

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей, ненефтегазовые – выросли на 28,7%, до 15,896 триллиона рублей,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:08

2023-11-07T17:08

2023-11-07T17:08

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-октябрь сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей, ненефтегазовые – выросли на 28,7%, до 15,896 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15 896 миллиардов рублей и увеличились на 28,7% г/г. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - говорится в сообщении. В целом, по данным министерства, объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-октября 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной в действующем законе о бюджете на текущий год. "Нефтегазовые доходы составили 7 210 миллиарда рублей и снизились на 26,3% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в сообщении. Месячная динамика нефтегазовых доходов остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 триллионов рублей в год), при этом в октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%, уточняет Минфин. "Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231107/byudzhet-1907959746.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), цены на нефть