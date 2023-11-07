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Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
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14:13 07.11.2023 (обновлено: 14:43 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/dogovor-1907896840.html
Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ
Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ
Великобритания и ее союзники приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него Москвы, следует из заявления РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:13
2023-11-07T14:43
великобритания
россия
нато
обсе
турция
в мире
джеймс клеверли
москва
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Великобритания и ее союзники приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него Москвы, следует из заявления британского МИД, опубликованного на сайте правительства королевства.&quot;В ответ на действие России Великобритания вместе со своими союзниками приняла решение приостановить свое участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками для разработки и применения добровольных мер по стабилизации&quot;, — говорится в публикации.Комментируя это решение, глава ведомства Джеймс Клеверли отметил, что продолжение участия в соглашении означало бы, что Лондон и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так".Россия в полночь на 7 ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку государства этого блока "наглядно показали свою недоговороспособность".Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html
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великобритания, россия, нато, обсе, турция, в мире, джеймс клеверли, москва
Великобритания, Россия, НАТО, ОБСЕ, Турция, В мире, Джеймс Клеверли, Москва
Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ

МИД: Великобритания приостанавливает участие в ДОВСЕ после выхода из него России

© AFP 2023 / SHAUN CURRYБританские военнослужащие маршируют мимо Биг-Бена в Лондоне
Британские военнослужащие маршируют мимо Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AFP 2023 / SHAUN CURRY
Британские военнослужащие маршируют мимо Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Великобритания и ее союзники приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него Москвы, следует из заявления британского МИД, опубликованного на сайте правительства королевства.
«

"В ответ на действие России Великобритания вместе со своими союзниками приняла решение приостановить свое участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками для разработки и применения добровольных мер по стабилизации", — говорится в публикации.

Комментируя это решение, глава ведомства Джеймс Клеверли отметил, что продолжение участия в соглашении означало бы, что Лондон и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так".
Россия в полночь на 7 ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.
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В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку государства этого блока "наглядно показали свою недоговороспособность".
Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
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ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.
В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
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