https://ria.ru/20231107/dogovor-1907896840.html

Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ

Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023

Великобритания и союзники приостанавливают участие в ДОВСЕ

Великобритания и ее союзники приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него Москвы, следует из заявления РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:13

2023-11-07T14:13

2023-11-07T14:43

великобритания

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джеймс клеверли

москва

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Великобритания и ее союзники приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода из него Москвы, следует из заявления британского МИД, опубликованного на сайте правительства королевства."В ответ на действие России Великобритания вместе со своими союзниками приняла решение приостановить свое участие в Договоре и работать со странами-единомышленниками для разработки и применения добровольных мер по стабилизации", — говорится в публикации.Комментируя это решение, глава ведомства Джеймс Клеверли отметил, что продолжение участия в соглашении означало бы, что Лондон и союзники считают, что ДОВСЕ работает, как было задумано изначально, что "явно не так".Россия в полночь на 7 ноября завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку государства этого блока "наглядно показали свою недоговороспособность".Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).

https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html

https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html

https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html

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россия

турция

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великобритания, россия, нато, обсе, турция, в мире, джеймс клеверли, москва