https://ria.ru/20231107/deportatsiya-1907990267.html

Из России депортировали около 15 тысяч нелегалов в ходе операции МВД

Из России депортировали около 15 тысяч нелегалов в ходе операции МВД - РИА Новости, 07.11.2023

Из России депортировали около 15 тысяч нелегалов в ходе операции МВД

Около 15 тысяч иностранцев выдворили из России в ходе операции "Нелегал-2023", заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:30

2023-11-07T18:30

2023-11-07T21:03

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Около 15 тысяч иностранцев выдворили из России в ходе операции "Нелегал-2023", заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. "В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны. <...> Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске", — сообщила она.По словам Волк, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября этого года. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из государств — членов ОДКБ.Как отметила представитель ведомства, во время проведения операции было возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и оружия, а также с незаконной миграцией и пересечением государственной границы. Всего за два этапа удалось выявить около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. В их числе более 73 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в России. Кроме того, обнаружено свыше 22 тысяч нарушений в трудовой деятельности, уточнила она.

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

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россия, ирина волк, одкб, общество