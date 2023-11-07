https://ria.ru/20231107/byudzhet-1907959746.html

В России дефицит бюджета за январь-октябрь составил 0,7 процента ВВП

В России дефицит бюджета за январь-октябрь составил 0,7 процента ВВП - РИА Новости, 07.11.2023

В России дефицит бюджета за январь-октябрь составил 0,7 процента ВВП

Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 0,7% ВВП, или 1,235 триллиона рублей, при этом динамика... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:06

2023-11-07T17:06

2023-11-07T17:09

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 0,7% ВВП, или 1,235 триллиона рублей, при этом динамика расходов казны сохраняется на нормальном уровне - за 10 месяцев они увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7%, до 24,341 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов. По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 10 месяцев 2023 года составил 24 341 миллиарда рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г (+4,1% г/г с начала 2 квартала 2023 года)", – говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-октябре 2023 года составил 23 106 миллиарда рублей, что на 4,4% выше объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин. Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей. При этом Минфин также представил оценку дефицита и в процентах к ВВП – он составил 0,7%. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. При этом в действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей. "Динамика поступления доходов и финансирования расходов в течение января-октября текущего года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса, утвержденными в законе о бюджете", - отмечает ведомство. Минфин сообщает, что в целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в действующем законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в соответствии с нормами бюджетного правила. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", – говорится в сообщении. При этом ведомство подчеркивает, что повышенную гибкость в управлении бюджетом, включая возможность перенаправить часть средств на непредвиденные расходы, обеспечивает наличие нераспределенных резервов, "а также высвобождение бюджетных ассигнований в размере 1 496 миллиардов рублей вследствие авансового перечисления Фонду пенсионного и социального страхования в декабре 2022 года отдельных трансфертов, предусмотренных на 2023 год".

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

https://ria.ru/20230923/ekonomika-1898081622.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)