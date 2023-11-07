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Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ

Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023

Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:18

2023-11-07T22:18

2023-11-07T22:18

китай

сан-франциско

си цзиньпин

саммит атэс

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что на ужине будут присутствовать несколько сотен человек, включая генеральных директоров крупнейших американских компаний, сообщили источники. Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября. Китай неофициально объявлял о своем участии в АТЭС, хотя Белый дом сообщил, что лидеры двух крупнейших экономик мира проведут переговоры "на полях" саммита.

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

китай

сан-франциско

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китай, сан-франциско, си цзиньпин, саммит атэс , в мире