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Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023
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22:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/biznesmeny-1908034724.html
Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ
Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023
Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:18
2023-11-07T22:18
китай
сан-франциско
си цзиньпин
саммит атэс
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что на ужине будут присутствовать несколько сотен человек, включая генеральных директоров крупнейших американских компаний, сообщили источники. Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября. Китай неофициально объявлял о своем участии в АТЭС, хотя Белый дом сообщил, что лидеры двух крупнейших экономик мира проведут переговоры "на полях" саммита.
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китай, сан-франциско, си цзиньпин, саммит атэс , в мире
Китай, Сан-Франциско, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС , В мире
Си Цзиньпин поужинает с американскими бизнесменами на АТЭС, пишут СМИ

Блумберг: Си Цзиньпин поужинает с ведущими американскими бизнесменами на АТЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует принять участие в ужине с ведущими американскими бизнесменами во время своего визита в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на следующей неделе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Ожидается, что на ужине будут присутствовать несколько сотен человек, включая генеральных директоров крупнейших американских компаний, сообщили источники.
Саммит АТЭС состоится в американском Сан-Франциско 11-17 ноября. Китай неофициально объявлял о своем участии в АТЭС, хотя Белый дом сообщил, что лидеры двух крупнейших экономик мира проведут переговоры "на полях" саммита.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
КитайСан-ФранцискоСи ЦзиньпинСаммит АТЭСВ мире
 
 
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