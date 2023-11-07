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Минобороны раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Брянской области
Минобороны раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Брянской области - РИА Новости, 07.11.2023
Минобороны раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Брянской области
Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:14
2023-11-07T18:14
2023-11-07T18:16
брянская область
россия
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Средства ПВО России сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили во вторник в Минобороны России."Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.
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брянская область, россия, происшествия
Брянская область, Россия, Происшествия
Минобороны раскрыло подробности уничтожения беспилотника в Брянской области
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