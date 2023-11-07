https://ria.ru/20231107/belousov-1907862276.html

Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова

Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова - РИА Новости, 07.11.2023

Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:27

2023-11-07T12:27

2023-11-07T12:27

политика

россия

дмитрий песков

андрей белоусов

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня нет у президента крупных каких-то публичных мероприятий, у него идет череда рабочих встреч, таких достаточно рутинных. Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов", - сказал Песков.Он отметил, что часть встречи будет открытой. Другие встречи президента во вторник носят служебный и непубличный характер, добавил Песков.

https://ria.ru/20231105/rossiya-1907586459.html

россия

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, андрей белоусов, владимир путин