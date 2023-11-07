https://ria.ru/20231107/belousov-1907862276.html
Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова
Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова - РИА Новости, 07.11.2023
Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:27
2023-11-07T12:27
2023-11-07T12:27
политика
россия
дмитрий песков
андрей белоусов
владимир путин
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Сегодня нет у президента крупных каких-то публичных мероприятий, у него идет череда рабочих встреч, таких достаточно рутинных. Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов", - сказал Песков.Он отметил, что часть встречи будет открытой. Другие встречи президента во вторник носят служебный и непубличный характер, добавил Песков.
https://ria.ru/20231105/rossiya-1907586459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, андрей белоусов, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Владимир Путин
Путин заслушает доклад первого вице-премьера Белоусова
Песков: Путин проведет встречу с первым вице-премьером Белоусовым
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Сегодня нет у президента крупных каких-то публичных мероприятий, у него идет череда рабочих встреч, таких достаточно рутинных. Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов", - сказал Песков.
Он отметил, что часть встречи будет открытой. Другие встречи президента во вторник носят служебный и непубличный характер, добавил Песков.
Белоусов раскрыл, чем Россия шокировала Запад