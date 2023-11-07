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В ДТП с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек - РИА Новости, 07.11.2023
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18:45 07.11.2023 (обновлено: 19:51 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/avariya-1907994983.html
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек - РИА Новости, 07.11.2023
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек
Семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:45
2023-11-07T19:51
происшествия
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города."Произошла авария с участием микроавтобуса. Погибших нет, пострадали семь человек", – сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы МВД Дагестана, примерно в 17.00 мск на автодороге "Махачкала - Каспийск - Аэропорт" столкнулись девять автомобилей. В ведомстве подтвердили, что погибших нет, семь человек доставлены в больницу с различными травмами.В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что в Каспийске столкнулись микроавтобус и легковая машина. По данным ведомства, пострадавшие доставлены в городскую больницу Каспийска, среди них есть ребенок.
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происшествия, каспийск
Происшествия, Каспийск
В ДТП с микроавтобусом в Дагестане пострадали семь человек

В ДТП с микроавтобусом в дагестанском Каспийске пострадали семь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 ноя - РИА Новости. Семь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в дагестанском Каспийске, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
"Произошла авария с участием микроавтобуса. Погибших нет, пострадали семь человек", – сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы МВД Дагестана, примерно в 17.00 мск на автодороге "Махачкала - Каспийск - Аэропорт" столкнулись девять автомобилей. В ведомстве подтвердили, что погибших нет, семь человек доставлены в больницу с различными травмами.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану сообщили РИА Новости, что в Каспийске столкнулись микроавтобус и легковая машина. По данным ведомства, пострадавшие доставлены в городскую больницу Каспийска, среди них есть ребенок.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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ПроисшествияКаспийск
 
 
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