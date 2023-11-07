https://ria.ru/20231107/ataki-1908033265.html

В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы

В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы - РИА Новости, 07.11.2023

В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы

США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:06

2023-11-07T22:06

2023-11-07T22:06

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ближний восток

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Хотя мы наблюдаем увеличение числа этих атак, мы не видим значительных потерь или значительного ущерба нашим военнослужащим", - сказала она на брифинге для журналистов. По словам Сингх, с 17 ноября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 40 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html

https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html

сша

ближний восток

ирак

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в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша