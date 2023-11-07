Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/ataki-1908033265.html
В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы
В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы - РИА Новости, 07.11.2023
В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы
США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:06
2023-11-07T22:06
в мире
сша
ближний восток
ирак
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. "Хотя мы наблюдаем увеличение числа этих атак, мы не видим значительных потерь или значительного ущерба нашим военнослужащим", - сказала она на брифинге для журналистов. По словам Сингх, с 17 ноября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 40 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
сша
ближний восток
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, ирак, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Ирак, Министерство обороны США
В США заявили, что не видят большого ущерба от атак на ближневосточные базы

Пентагон: США не видят большого ущерба от атак на базы на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
Солдаты на военной базе США в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке, сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Хотя мы наблюдаем увеличение числа этих атак, мы не видим значительных потерь или значительного ущерба нашим военнослужащим", - сказала она на брифинге для журналистов.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
30 октября, 17:44
По словам Сингх, с 17 ноября американские военные базы в Ираке и Сирии по меньшей мере 40 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников.
Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром
31 октября, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокИракМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала