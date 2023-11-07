https://ria.ru/20231107/ataka-1907846449.html

Израильские силовики пресекли попытку атаки на КПП под Иерусалимом

Израильские силовики пресекли попытку атаки на КПП под Иерусалимом - РИА Новости, 07.11.2023

Израильские силовики пресекли попытку атаки на КПП под Иерусалимом

Израильские силовики пресекли попытку атаки вооруженной ножом палестинки, завернутой в флаг ХАМАС, на КПП Каландия под Иерусалимом, сообщила во вторник... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:30

2023-11-07T11:30

2023-11-07T11:30

иерусалим

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Израильские силовики пресекли попытку атаки вооруженной ножом палестинки, завернутой в флаг ХАМАС, на КПП Каландия под Иерусалимом, сообщила во вторник пресс-служба полиции Израиля. "Некоторое время назад на КПП Каландия под Иерусалимом прибыла подозреваемая, завернутая в флаг террористической организации ХАМАС. Подозреваемая, вооруженная ножом, направлялась пешком к находившимся на посту служащим пограничной полиции. Охранники, распознавшие подозреваемую и потенциальную опасность, быстро отреагировали, открыли по ней огонь и нейтрализовали ее", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемой оказывается медицинская помощь, а потерь с израильской стороны нет.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html

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иерусалим, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль