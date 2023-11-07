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"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023
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10:53 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/aeroflot-1907838216.html
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:53
2023-11-07T10:53
туризм
москва
ургенч
аэрофлот
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе Узбекистана, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта" - говорится в сообщении. Отмечается, что в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Ургенч - Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. В компании напомнили, что Ургенч - пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта "Шереметьево" в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
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туризм, москва, ургенч, аэрофлот
Туризм, Москва, Ургенч, Аэрофлот

"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе Узбекистана, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Ургенч - Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
В компании напомнили, что Ургенч - пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта "Шереметьево" в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
 
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