https://ria.ru/20231107/aeroflot-1907838216.html
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч - РИА Новости, 07.11.2023
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновит регулярные рейсы из Москвы в Ургенч
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T10:53
2023-11-07T10:53
2023-11-07T10:53
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аэрофлот
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе Узбекистана, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта" - говорится в сообщении. Отмечается, что в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Ургенч - Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320. В компании напомнили, что Ургенч - пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта "Шереметьево" в Ташкент, Самарканд, Бухару и Фергану. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, москва, ургенч, аэрофлот
Туризм, Москва, Ургенч, Аэрофлот
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в город Ургенч на северо-западе Узбекистана, сообщает перевозчик.
"Аэрофлот" с 15 декабря возобновляет регулярные полеты из аэропорта "Шереметьево" в Ургенч (Узбекистан). Продажа билетов открыта" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зимнем сезонном расписании авиакомпания запланировала четыре рейса в неделю по маршруту Москва - Ургенч - Москва. Полеты будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на самолетах Airbus A320.
В компании напомнили, что Ургенч - пятый по счету город Узбекистана, в который Аэрофлот выполняет собственные регулярные рейсы из Москвы. Также авиаперевозчик предлагает прямые перелеты из аэропорта "Шереметьево" в Ташкент
, Самарканд
, Бухару
и Фергану
.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейший акционер "Аэрофлота" - Российская Федерация
с пакетом акций в 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.