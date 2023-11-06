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Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 06.11.2023 (обновлено: 17:20 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 06.11.2023
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:10
2023-11-06T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
франция
украина
владимир зеленский
валерий залужный
флориан филиппо
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой."Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — поинтересовался он.Политик отметил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что все потеряно, а советники президента говорят прессе, что Зеленский сошел с ума."Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро", — призвал он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле в ответ на это подчеркнули, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
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в мире, россия, франция, украина, владимир зеленский, валерий залужный, флориан филиппо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России

Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров после провала на передовой

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой.
"Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — поинтересовался он.
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Вчера, 15:07
Политик отметил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что все потеряно, а советники президента говорят прессе, что Зеленский сошел с ума.
"Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро", — призвал он.
В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле в ответ на это подчеркнули, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйФлориан ФилиппоВооруженные силы Украины
 
 
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