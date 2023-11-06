https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 06.11.2023
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:10
2023-11-06T16:10
2023-11-06T17:20
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
валерий залужный
флориан филиппо
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой."Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — поинтересовался он.Политик отметил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что все потеряно, а советники президента говорят прессе, что Зеленский сошел с ума."Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро", — призвал он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле в ответ на это подчеркнули, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины
Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России
Филиппо возмутил отказ Зеленского от переговоров после провала на передовой