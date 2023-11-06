https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907730661.html

Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России

Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России - РИА Новости, 06.11.2023

Во Франции потребовали объяснений от Зеленского после его слов о России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:10

2023-11-06T16:10

2023-11-06T17:20

специальная военная операция на украине

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валерий залужный

флориан филиппо

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х отказом президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой."Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — поинтересовался он.Политик отметил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что все потеряно, а советники президента говорят прессе, что Зеленский сошел с ума."Давайте остановим бойню, давайте прекратим посылать миллиарды евро", — призвал он.В статье в Economist Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле в ответ на это подчеркнули, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html

https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html

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