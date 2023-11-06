Рейтинг@Mail.ru
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 06.11.2023 (обновлено: 17:18 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.11.2023
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признавать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера, заявил подполковник... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T15:07
2023-11-06T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
адольф гитлер
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_382:99:1011:453_1920x0_80_0_0_51a4ef51b67c16fc299e85c0d00aa307.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признавать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Мне очень жаль, но я должен сказать: это уже очевидно. В последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал повторять снова и снова: "Мы все равно победим". &lt;…&gt; И теперь, к сожалению, как бы неприятно нам ни было признавать, Зеленский впадает в то же самое состояние", — отметил он.По словам военного, украинский президент продолжает настаивать на возможности успеха ВСУ, хотя для этого нет никаких объективных причин. Даже самые рьяные сторонники киевского режима начали осознавать, что на самом деле происходит на поле боя. Кроме того, отношение к Зеленскому на Западе резко изменилось, и теперь там все меньше верят в возможность победы Украины, добавил Дэвис."Его раньше приглашали в парламенты по всему миру, чтобы он выступал с громкими заявлениями, а потом внезапно все это прекратилось. Люди стали говорить, что не хотят, чтобы он приезжал. Он падает все ниже и ниже", — резюмировал подполковник.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
https://ria.ru/20231106/ukraina-1907696008.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897992148_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_2f9a55d382213c57b8371b2e12b53987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, адольф гитлер, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский ведет себя как Гитлер в последние дни войны

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признавать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
"Мне очень жаль, но я должен сказать: это уже очевидно. В последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал повторять снова и снова: "Мы все равно победим". <…> И теперь, к сожалению, как бы неприятно нам ни было признавать, Зеленский впадает в то же самое состояние", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ
Вчера, 12:17
По словам военного, украинский президент продолжает настаивать на возможности успеха ВСУ, хотя для этого нет никаких объективных причин. Даже самые рьяные сторонники киевского режима начали осознавать, что на самом деле происходит на поле боя.
Кроме того, отношение к Зеленскому на Западе резко изменилось, и теперь там все меньше верят в возможность победы Украины, добавил Дэвис.
«
"Его раньше приглашали в парламенты по всему миру, чтобы он выступал с громкими заявлениями, а потом внезапно все это прекратилось. Люди стали говорить, что не хотят, чтобы он приезжал. Он падает все ниже и ниже", — резюмировал подполковник.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
У Зеленского выдалась тяжелая неделя. И это только начало
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАдольф ГитлерДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала