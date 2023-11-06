https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907718363.html

"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского - РИА Новости, 06.11.2023

"Уже очевидно". В США заметили пугающую деталь в поведении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признавать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера, заявил подполковник... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T15:07

2023-11-06T15:07

2023-11-06T17:18

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь признавать реальное положение дел на передовой, может повторить судьбу Адольфа Гитлера, заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале."Мне очень жаль, но я должен сказать: это уже очевидно. В последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал повторять снова и снова: "Мы все равно победим". <…> И теперь, к сожалению, как бы неприятно нам ни было признавать, Зеленский впадает в то же самое состояние", — отметил он.По словам военного, украинский президент продолжает настаивать на возможности успеха ВСУ, хотя для этого нет никаких объективных причин. Даже самые рьяные сторонники киевского режима начали осознавать, что на самом деле происходит на поле боя. Кроме того, отношение к Зеленскому на Западе резко изменилось, и теперь там все меньше верят в возможность победы Украины, добавил Дэвис."Его раньше приглашали в парламенты по всему миру, чтобы он выступал с громкими заявлениями, а потом внезапно все это прекратилось. Люди стали говорить, что не хотят, чтобы он приезжал. Он падает все ниже и ниже", — резюмировал подполковник.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом в октябре группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.В итоге на минувшей неделе палата представителей одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю в объеме примерно 14,3 миллиарда долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907696008.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, адольф гитлер, джо байден, вооруженные силы украины