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Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России - РИА Новости, 06.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 06.11.2023 (обновлено: 17:39 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/zaporozhe-1907733676.html
Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России - РИА Новости, 06.11.2023
Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ. РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T16:31
2023-11-06T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ.По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное."Потому что много людей (радикально антироссийски настроенных. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, — и все. Ребята пропадали", — сказал пленный. Он отметил, что к такому могут привести даже разговоры "среди своих"."Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и все, пропал", — привел собеседник агентства конкретный пример.Сам он жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.Министерство обороны 3 ноября заявило, что за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам.
https://ria.ru/20231031/vsu-1906430410.html
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Пленный солдат о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
Пленный солдат о расправах над жителями Запорожья за поддержку России
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в мире, запорожье, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия
Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный военный ВСУ рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку РФ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ.
По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное.
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"Потому что много людей (радикально антироссийски настроенных. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, — и все. Ребята пропадали", — сказал пленный.
Он отметил, что к такому могут привести даже разговоры "среди своих".
"Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и все, пропал", — привел собеседник агентства конкретный пример.
Сам он жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.
Министерство обороны 3 ноября заявило, что за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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