https://ria.ru/20231106/zaporozhe-1907733676.html

Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России - РИА Новости, 06.11.2023

Пленный рассказал о расправах над жителями Запорожья за поддержку России

Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ. РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T16:31

2023-11-06T16:31

2023-11-06T17:39

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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Украинские боевики устраивают расправы над жителями Запорожья за слова в поддержку России, рассказал РИА Новости попавший в плен военный ВСУ.По его словам, люди могут быть и не настроены против России, но боятся говорить о ней что-то положительное."Потому что много людей (радикально антироссийски настроенных. — Прим. ред.) поприходило с фронта. Даже до СБУ (Службы безопасности Украины. — Прим. ред.) дело не дойдет: боевики приедут — и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь, — и все. Ребята пропадали", — сказал пленный. Он отметил, что к такому могут привести даже разговоры "среди своих"."Поговорил — и через два дня пропал человек. Говорят, заехали бойцы, которые на поселке проживают. Повезли на воспитательную беседу — и все, пропал", — привел собеседник агентства конкретный пример.Сам он жил в городе Запорожье и был мобилизован летом этого года. Попал в плен на Запорожском направлении.Министерство обороны 3 ноября заявило, что за последнюю неделю 28 украинских военных добровольно сдались в плен российским войскам.

https://ria.ru/20231031/vsu-1906430410.html

https://ria.ru/20231105/svo-1907183305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный солдат о расправах над жителями Запорожья за поддержку России Пленный солдат о расправах над жителями Запорожья за поддержку России 2023-11-06T16:31 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожье, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия