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Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023
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23:37 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/zalozhniki-1907791100.html
Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС
Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023
Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС
Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом ситуацию с заложниками, похищенными группировкой ХАМАС, сообщил австрийский телеканал... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T23:37
2023-11-06T23:37
в мире
австрия
карл нехаммер
махмуд аббас
палестина
западный берег реки иордан
хамас
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом ситуацию с заложниками, похищенными группировкой ХАМАС, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на сообщение ведомства канцлера. Отмечается, что Нехаммер обратился к Аббасу с просьбой оказать поддержку в освобождении заложников, похищенных группировкой ХАМАС. "Ни в чем не повинные гражданские лица, включая австрийца, похищенные ХАМАСом, должны быть освобождены без каких-либо условий. В настоящее время ведутся бесчисленные переговоры по всем политическим и дипломатическим каналам. Австрия будет и впредь играть здесь активную роль", - заявил Нехаммер на переговорах с Аббасом. Канцлер также поблагодарил Аббаса за его усилия по освобождению заложников. Также отмечается, что в ходе "подробного телефонного разговора" Нехаммер подчеркнул "необходимость безусловного освобождения заложников ХАМАСом и перспективу долгосрочного политического решения в смысле создания двух государств". Кроме того, стороны обсудили рост насилия на Западном берегу реки Иордан. Канцлер выразил свою озабоченность по этому поводу. Он отметил, что необходимо избежать эскалации.
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австрия
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в мире, австрия, карл нехаммер, махмуд аббас, палестина, западный берег реки иордан, хамас
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Махмуд Аббас, Палестина, Западный берег реки Иордан, ХАМАС
Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС

Канцлер Австрии Нехаммер обсудил с главой Палестины Аббасом заложников ХАМАС

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом ситуацию с заложниками, похищенными группировкой ХАМАС, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на сообщение ведомства канцлера.
Отмечается, что Нехаммер обратился к Аббасу с просьбой оказать поддержку в освобождении заложников, похищенных группировкой ХАМАС.
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"Ни в чем не повинные гражданские лица, включая австрийца, похищенные ХАМАСом, должны быть освобождены без каких-либо условий. В настоящее время ведутся бесчисленные переговоры по всем политическим и дипломатическим каналам. Австрия будет и впредь играть здесь активную роль", - заявил Нехаммер на переговорах с Аббасом.
Канцлер также поблагодарил Аббаса за его усилия по освобождению заложников. Также отмечается, что в ходе "подробного телефонного разговора" Нехаммер подчеркнул "необходимость безусловного освобождения заложников ХАМАСом и перспективу долгосрочного политического решения в смысле создания двух государств".
Кроме того, стороны обсудили рост насилия на Западном берегу реки Иордан. Канцлер выразил свою озабоченность по этому поводу. Он отметил, что необходимо избежать эскалации.
 
В миреАвстрияКарл НехаммерМахмуд АббасПалестинаЗападный берег реки ИорданХАМАС
 
 
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