https://ria.ru/20231106/zalozhniki-1907791100.html

Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС

Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023

Канцлер Австрии обсудил с главой Палестины ситуацию с заложниками ХАМАС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом ситуацию с заложниками, похищенными группировкой ХАМАС, сообщил австрийский телеканал... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T23:37

2023-11-06T23:37

2023-11-06T23:37

в мире

австрия

карл нехаммер

махмуд аббас

палестина

западный берег реки иордан

хамас

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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с главой Палестины Махмудом Аббасом ситуацию с заложниками, похищенными группировкой ХАМАС, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на сообщение ведомства канцлера. Отмечается, что Нехаммер обратился к Аббасу с просьбой оказать поддержку в освобождении заложников, похищенных группировкой ХАМАС. "Ни в чем не повинные гражданские лица, включая австрийца, похищенные ХАМАСом, должны быть освобождены без каких-либо условий. В настоящее время ведутся бесчисленные переговоры по всем политическим и дипломатическим каналам. Австрия будет и впредь играть здесь активную роль", - заявил Нехаммер на переговорах с Аббасом. Канцлер также поблагодарил Аббаса за его усилия по освобождению заложников. Также отмечается, что в ходе "подробного телефонного разговора" Нехаммер подчеркнул "необходимость безусловного освобождения заложников ХАМАСом и перспективу долгосрочного политического решения в смысле создания двух государств". Кроме того, стороны обсудили рост насилия на Западном берегу реки Иордан. Канцлер выразил свою озабоченность по этому поводу. Он отметил, что необходимо избежать эскалации.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

австрия

палестина

западный берег реки иордан

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в мире, австрия, карл нехаммер, махмуд аббас, палестина, западный берег реки иордан, хамас