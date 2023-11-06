https://ria.ru/20231106/zaes-1907662756.html

Балицкий объяснил, почему ЗАЭС не работает на максимальной мощности

Балицкий объяснил, почему ЗАЭС не работает на максимальной мощности - РИА Новости, 06.11.2023

Балицкий объяснил, почему ЗАЭС не работает на максимальной мощности

Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно "выбивают" питающие станцию коммуникации, сообщил на пресс-конференции губернатор... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T06:03

2023-11-06T06:03

2023-11-06T06:03

россия

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

магатэ

запорожская аэс

рафаэль гросси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878422103_0:9:3112:1760_1920x0_80_0_0_23ae3714bae2f60fb6aa18376a7be2e3.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно "выбивают" питающие станцию коммуникации, сообщил на пресс-конференции губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Атомная станция работает, как и работала последние полгода, в режиме работы двух котлов, двух реакторов, которые (задействованы) на 20-60%... Все идет практически на обеспечение самой станции, поскольку для обеспечения самой станции надо от 30 до 80 мегаватт и, соответственно, это то, что она сама потребляет, вырабатывая на себя. Она поддерживает свой режим в рабочем состоянии", - рассказал глава региона. По его словам, сейчас на станции работают порядка 3-3,5 тысяч сотрудников, они обеспечивают ее жизнедеятельность и безопасность. "Также она работает на тепло, которое будет поставляться городу Энергодару. Пока отопительный сезон мы еще не начинали, но системы все подготовлены. В таком режиме пока станция будет работать. Она не дает электричество на внешнюю (генерацию), то есть не дает нам для области электричество, потому что противник выбил все обеспечивающие коммуникации, подстанции, высоковольтные линии. И как только мы их восстанавливаем, они их выбивают с завидной регулярностью", - объяснил Балицкий. Губернатор заверил, что регион полностью обеспечен электроэнергией, не вызывает опасения отопительный сезон и в Энергодаре, ЗАЭС готова полностью отапливать город. "Нет смысла сегодня запускать станцию на нагрузку, поскольку удар по энергосистеме может быть средством, чтобы выбить нам мощную подстанцию, и мы окажемся в ситуации, когда нам некуда будет девать разогнанный реактор и энергию придется сбрасывать. Пока обходимся без нее, достаточно электроэнергии в Запорожской области, чтобы обходится без нее, также электроэнергия поступает с "большой земли", как мы говорим здесь. Плюс у нас есть свои энергогенерирующие возможности по средствам солнечных батарей, частично ветряков. Поэтому данный вопрос не стоит", - подчеркнул Балицкий. Он добавил, что ВСУ не обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, поскольку боятся соответствующего ответа. "Бить по электростанции противник не решается, поскольку знает, что сегодня решимости вооруженных сил (РФ) достаточно для того, чтобы ответить по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы. Поэтому европейцы, да и Запад в принципе, осознавая то, что у них эта проблема возникнет на территориях, которые они уже себе намерили и, плюс, это большая близость к Европе, соответственно, они стараются всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции. Они действуют только выбивая внешний периметр электростанции", - заявил Балицкий. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231106/aviakhab-1907662044.html

https://ria.ru/20231019/zaes-1903764322.html

россия

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, энергодар, запорожская область, евгений балицкий, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси