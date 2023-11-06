https://ria.ru/20231106/vzryvchatka-1907751811.html

Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС

Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023

Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС

Израиль сбросил на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан на... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T18:20

2023-11-06T18:20

2023-11-06T19:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Израиль сбросил на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан на пресс-конференции."На Газу уже было сброшено 35 тысяч тонн взрывчатки, то есть больше тысячи тонн ежедневно сбрасывается на Газу", — сказал он.Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов более чем по 450 объектам палестинского движения. Там также утверждают, что израильские военные ликвидировали Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году