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Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023
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18:20 06.11.2023 (обновлено: 19:24 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/vzryvchatka-1907751811.html
Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС
Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС - РИА Новости, 06.11.2023
Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС
Израиль сбросил на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан на... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T18:20
2023-11-06T19:24
в мире
израиль
сша
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Израиль сбросил на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан на пресс-конференции."На Газу уже было сброшено 35 тысяч тонн взрывчатки, то есть больше тысячи тонн ежедневно сбрасывается на Газу", — сказал он.Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов более чем по 450 объектам палестинского движения. Там также утверждают, что израильские военные ликвидировали Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки, заявило ХАМАС

ХАМАС: Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

© AFP 2023 / BASHAR TALEBРазрушенный лагерь беженцев Шати в городе Газа
Разрушенный лагерь беженцев Шати в городе Газа - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / BASHAR TALEB
Разрушенный лагерь беженцев Шати в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Израиль сбросил на сектор Газа более 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации конфликта, заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан на пресс-конференции.
"На Газу уже было сброшено 35 тысяч тонн взрывчатки, то есть больше тысячи тонн ежедневно сбрасывается на Газу", — сказал он.
Палестинец с телом ребенка, извлеченным из-под завалов здания, разрушенного израильской бомбардировкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
3 ноября, 08:00
Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов более чем по 450 объектам палестинского движения. Там также утверждают, что израильские военные ликвидировали Джамаля Муссу, который отвечал в ХАМАС за специальные операции в сфере безопасности.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
2 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильСШАХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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