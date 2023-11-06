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В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала
В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала - РИА Новости, 06.11.2023
В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о взломе трансляции республиканского телеканала, назвав РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T00:28
2023-11-06T00:28
2023-11-06T00:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о взломе трансляции республиканского телеканала, назвав это фейковыми украинскими вбросами. Ранее в ряде украинских Telegram-каналов заявили о взломе телеканала "Крым 24" и показе на нем якобы ролика, в котором местное население призывали передавать координаты нахождения военных объектов, срывать российские триколоры, разрушать памятники и вступать в "движение освобождения". "Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала "Крым 24". Это очередная мерзкая ложь и фальшивка, состряпанная в недрах ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины)", - написал Крючков. По его словам, соотношение логотипа телеканала к экрану, его размер - носят определенный характер и размер. "Они полностью нарушены. А главное, на фальшивке в логотипе отсутствуют буквы HD, которые буквально неделю назад были добавлены к логотипу. Из хорошего, уровень фейков падает. Если раньше в ЦИПСО работали ученики пятых-шестых классов, то теперь, похоже, первоклассники. Доверяем только официальной информации", - подчеркнул Крючков.
https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html
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украина, олег крючков, россия, республика крым, общество, технологии
Украина, Олег Крючков, Россия, Республика Крым, Общество, Технологии
В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала
Крючков опроверг информацию о взломе республиканского телеканала "Крым 24"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале
опроверг информацию о взломе трансляции республиканского телеканала, назвав это фейковыми украинскими вбросами.
Ранее в ряде украинских Telegram-каналов заявили о взломе телеканала "Крым 24" и показе на нем якобы ролика, в котором местное население призывали передавать координаты нахождения военных объектов, срывать российские триколоры, разрушать памятники и вступать в "движение освобождения".
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"Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала "Крым 24". Это очередная мерзкая ложь и фальшивка, состряпанная в недрах ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины
)", - написал Крючков.
По его словам, соотношение логотипа телеканала к экрану, его размер - носят определенный характер и размер.
"Они полностью нарушены. А главное, на фальшивке в логотипе отсутствуют буквы HD, которые буквально неделю назад были добавлены к логотипу. Из хорошего, уровень фейков падает. Если раньше в ЦИПСО работали ученики пятых-шестых классов, то теперь, похоже, первоклассники. Доверяем только официальной информации", - подчеркнул Крючков.
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