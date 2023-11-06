https://ria.ru/20231106/vzlom-1907651871.html

В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала

В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала - РИА Новости, 06.11.2023

В Крыму опровергли информацию о взломе республиканского телеканала

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о взломе трансляции республиканского телеканала, назвав РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T00:28

2023-11-06T00:28

2023-11-06T00:28

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олег крючков

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию о взломе трансляции республиканского телеканала, назвав это фейковыми украинскими вбросами. Ранее в ряде украинских Telegram-каналов заявили о взломе телеканала "Крым 24" и показе на нем якобы ролика, в котором местное население призывали передавать координаты нахождения военных объектов, срывать российские триколоры, разрушать памятники и вступать в "движение освобождения". "Появились фейковые украинские вбросы про якобы взлом трансляции телеканала "Крым 24". Это очередная мерзкая ложь и фальшивка, состряпанная в недрах ЦИПСО (Центр информационно-психологических операций Украины)", - написал Крючков. По его словам, соотношение логотипа телеканала к экрану, его размер - носят определенный характер и размер. "Они полностью нарушены. А главное, на фальшивке в логотипе отсутствуют буквы HD, которые буквально неделю назад были добавлены к логотипу. Из хорошего, уровень фейков падает. Если раньше в ЦИПСО работали ученики пятых-шестых классов, то теперь, похоже, первоклассники. Доверяем только официальной информации", - подчеркнул Крючков.

https://ria.ru/20231105/krym-1907522729.html

https://ria.ru/20230609/zaschita-1877129202.html

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украина, олег крючков, россия, республика крым, общество, технологии