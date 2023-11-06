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Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении - РИА Новости, 06.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 06.11.2023
https://ria.ru/20231106/vsu-1907714246.html
Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении
Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении - РИА Новости, 06.11.2023
Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении
Свыше 50 боевиков 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск погибли при ударе во время награждения в поселке Димитрово Запорожской области,... РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T14:37
2023-11-06T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
владимир зеленский
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Свыше 50 боевиков 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск погибли при ударе во время награждения в поселке Димитрово Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области был нанесен удар. В 128-й бригаде ВСУ признали гибель 19 солдат на запорожском направлении в результате удара 3 ноября. По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ. "Наши военные действительно нанесли успешный удар по скоплению элитных боевиков-артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. По подтвержденным данным, уничтожено свыше 50 человек, а также десятки раненых", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, удар был нанесен во время награждения украинских артиллеристов, которые систематически обстреливали города и поселки Запорожской области. Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, четыре танка, более 50 бронемашин и автомобилей.
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Рогов: более 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области при награждении

Рогов: свыше 50 боевиков ВСУ погибли в Запорожской области от ракетного удара

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Свыше 50 боевиков 128-й отдельной горно-штурмовой бригады украинских войск погибли при ударе во время награждения в поселке Димитрово Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне Владимир Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области был нанесен удар. В 128-й бригаде ВСУ признали гибель 19 солдат на запорожском направлении в результате удара 3 ноября. По информации украинского издания "Страна", речь идет об ударе 3 ноября, под который попали украинские военные на запорожском направлении во время торжественного построения. Как отмечает издание, ранее украинские СМИ писали о 28 погибших военных ВСУ.
«
"Наши военные действительно нанесли успешный удар по скоплению элитных боевиков-артиллеристов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. По подтвержденным данным, уничтожено свыше 50 человек, а также десятки раненых", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен во время награждения украинских артиллеристов, которые систематически обстреливали города и поселки Запорожской области.
Минобороны РФ 4 ноября сообщало, что за сутки российские военнослужащие отразили пять атак украинских военных на Запорожском направлении, потери Киева составили до 30 солдат. По информации ведомства, за неделю украинские военные на этом направлении потеряли более 760 солдат, четыре танка, более 50 бронемашин и автомобилей.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 ноября, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ЗеленскийВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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