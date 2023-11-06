https://ria.ru/20231106/vladivostok-1907695886.html

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение после циклона

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение после циклона - РИА Новости, 06.11.2023

Во Владивостоке частично восстановили электроснабжение после циклона

Электроснабжение, нарушенное из-за циклона, частично восстановили во Владивостоке, аварийно-восстановительные работы продолжаются, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2023

2023-11-06T12:17

2023-11-06T12:17

2023-11-06T12:18

происшествия

владивосток

лесозаводск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя - РИА Новости. Электроснабжение, нарушенное из-за циклона, частично восстановили во Владивостоке, аварийно-восстановительные работы продолжаются, сообщил журналистам представитель мэрии города. Во Владивостоке, по данным на утро, выпало две месячных нормы осадков – 63 миллиметра, к 13.00 (06.00 мск) количество осадков возросло до 83,5 миллиметра при месячной норме в 36 миллиметров, сообщал Примгидромет. В столице региона затопило дороги, часть жителей города остались без света. "Восстановлено электроснабжение домов по улицам Калинина, Липовая, Надибаидзе, ... (всего по 23-м улицам - ред.) ", - сообщил представитель муниципалитета, добавив, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. В Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью региона. В ночь на понедельник в крае начался дождь, на севере – снег. В Лесозаводском и Дальнереченском городских округах Приморье ввели режим ЧС. В Лесозаводске прошел ледяной дождь, местные жители публиковали фото и видео деревьев, которые ломаются под тяжестью обледеневших веток. Власти сообщали, что из-за ледяного дождя оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, без света остались свыше 2 тысяч человек, порядка 200 деревьев повалило. В Дальнереченском городском округе без света остались более 2 тысяч домов, в том числе 140 многоквартирных, где проживают свыше 9 тысяч человек. В целом отключения света отмечаются в семи районах Приморья. Школы Лесозаводского и Дальнереченского городских округов переведены на дистанционный формат обучения с 7 ноября. В школах Ханкайского муниципального округа введено свободное посещение.

https://ria.ru/20231106/nepogoda-1907659808.html

владивосток

лесозаводск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, лесозаводск, приморский край